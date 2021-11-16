Полиция и служба безопасности «Пермэнерго» раскрыли кражу электросетевого имущества

Posted 16 ноября 2021, 05:30
Published 16 ноября 2021, 05:30
Modified 2 марта 2023, 15:56
Updated 2 марта 2023, 15:56
Сотрудники органов внутренних дел при взаимодействии со службой безопасности филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» раскрыла серию краж электросетевого имущества в Кудымкарском муниципальном округе.
Объектами преступных посягательств стали воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, расположенные в районе населенных пунктов Николичи, Подгора, Кузьва. С ЛЭП было похищено порядка 4 километров неизолированного провода.
По фактам краж специалисты «Пермэнерго» обратились с заявлением в правоохранительные органы.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый, гражданин 1982 года рождения, проживавший в городе Перми. В ходе следствия он дал признательные показания. Кроме того, задержанный возместил часть нанесенного им материального ущерба.
Кудымкарский мировой суд приговорил злоумышленника к исправительным работам в размере 400 часов.