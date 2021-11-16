Полиция и служба безопасности «Пермэнерго» раскрыли кражу электросетевого имущества

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый, гражданин 1982 года рождения, проживавший в городе Перми. В ходе следствия он дал признательные показания. Кроме того, задержанный возместил часть нанесенного им материального ущерба.