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Posted 16 ноября 2021, 05:30

Published 16 ноября 2021, 05:30

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

Полиция и служба безопасности «Пермэнерго» раскрыли кражу электросетевого имущества

16 ноября 2021, 05:30
Преступник отделался обязательными работами.

Сотрудники органов внутренних дел при взаимодействии со службой безопасности филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» раскрыла серию краж электросетевого имущества в Кудымкарском муниципальном округе.

Объектами преступных посягательств стали воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, расположенные в районе населенных пунктов Николичи, Подгора, Кузьва. С ЛЭП было похищено порядка 4 километров неизолированного провода.

По фактам краж специалисты «Пермэнерго» обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый, гражданин 1982 года рождения, проживавший в городе Перми. В ходе следствия он дал признательные показания. Кроме того, задержанный возместил часть нанесенного им материального ущерба.

Кудымкарский мировой суд приговорил злоумышленника к исправительным работам в размере 400 часов.

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