Руководство РЖД продолжает проводить реновацию вокзалов



Как отмечают журналисты newizv.ru, Белозерову действительно удалось преобразить вокзалы, которые еще недавно были рассадником криминала, не отличались чистотой и комфортом. Сейчас безопасности уделяется огромное внимание. Например, в здании вокзала в Омске, где реновация прошла в 2019 году, обновили все видеокамеры, появились интроскопы на досмотре, рамки с металлодетекторами, радиационным контролем. Впрочем, такая охранная система теперь действует на многих российских вокзалах. В связи с пандемией на вокзалах усилены санитарные меры. Так, в Ростове-на-Дону есть специальная комната для замера температуры. На вокзалах Волгограда и Омска работает система инфракрасного измерения температуры тела бесконтактным способом, а во Владивостоке стоит робот, который автоматически проверяет температуру посетителей. Во всех зданиях - идеальная чистота, которую постоянно поддерживает персонал.

В повседневную жизнь российских вокзалов уверенно входят технологии будущего. Одно из ключевых изменений - это повсеместное внедрение цифровой системы «Умный вокзал», ставшей отраслевым стандартом в РЖД. Система контролирует как отопление, вентиляцию, освещение и кондиционирование воздуха, так и камеры наблюдения. Важной частью «Умного вокзала» является система информирования и электронного обслуживания пассажиров, которая позволяет разграничить людские потоки и ускорить процесс обслуживания на кассах. В Челябинске, например, есть своя «Алиса» - полностью автоматизированная информационная система, а кофе там подает робот-бармен. В Волгограде интерактивная девушка-голограмма, похожая на живого человека, рассказывает пассажирам о преимуществах бизнес-зала.

При этом, несмотря на внедрение инновационного оборудования, РЖД бережно подходят к историческому облику зданий, тщательно сохраняя архитектурные особенности и элементы декора старинных зданий. На вокзалах можно полюбоваться красотой росписей именитых художников, старинными витражами, колоннами, часами, мозаиками. Преобразились и залы ожидания – стильные современные интерьеры, удобные сиденья, зимние сады, аквариумы. На многих вокзалах можно воспользоваться душем или отдохнуть в гостинице, расположенной прямо в здании. Детские игровые зоны, выставки и даже собственные музеи – все делается для того, чтобы пассажиры могли получать только приятные впечатления, коротая время в ожидании поезда.

Вокзальные комплексы по задумке руководства РЖД должны снова стать важными городскими доминантами. Накопленный за 6 лет реновации опыт позволил РЖД разработать единые стандарты для всех железнодорожных вокзалов России.

А московские вокзалы, Казанский и Курский, вошли в десятку лучших в Европе. Самым красивым российским вокзалом стал вокзал, расположенный в Иванове. При этом в планах РЖД и реновация небольших станций.