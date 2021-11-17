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Posted 17 ноября 2021, 09:10

Published 17 ноября 2021, 09:10

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

«Спутник Лайт» привезли в Пермский край. Когда вакцина будет доступна в больницах?

«Спутник Лайт» привезли в Пермский край. Когда вакцина будет доступна в больницах?

17 ноября 2021, 09:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В пермских больницах вакцина будет доступна уже в четверг или пятницу, но в больницы региона доставка может затянуться до конца недели.

В Пермский край доставили 43 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины «Спутник V» и 54 тыс. доз однокомпонентного «Спутника Лайт». При этом «Спутник Лайт» сейчас могут поставить себе только переболевшие коронавирусом не позднее 6 месяцев назад и пермяки, желающие ревакцинироваться.

В пресс-службе Минздрава уточнили Properm.ru, что медучреждения начнут забирать «Спутник Лайт» сегодня-завтра, а появится вакцина уже в четверг или пятницу — все зависит от больниц. При этом в территориальных больницах вакцина появится позже, вероятно, к концу недели. В больницах Краснокамска или Пермского района из-за близости к краевой столице «Спутник Лайт» может быть доступен уже завтра.

Однокомпонентная вакцина также должна поступить и в мобильные пункты — больницы сами решат, сколько доз выделять для них.

QR-код для переболевших коронавирусом в течение 6 месяцев или для тех, кто ревакцинируется «Спутником Лайт» будет доступен на «Госуслугах» в течение нескольких дней. При этом если вы все-таки вакцинировались этой вакциной, но не входите не в одну из групп, то QR-код станет доступен на «Госуслугах» через 21 день.

#Общество#Коронавирус в Перми#Вакцинация в Перми
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