«Спутник Лайт» привезли в Пермский край. Когда вакцина будет доступна в больницах?

Posted 17 ноября 2021, 09:10
Published 17 ноября 2021, 09:10
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Пермский край доставили 43 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины «Спутник V» и 54 тыс. доз однокомпонентного «Спутника Лайт». При этом «Спутник Лайт» сейчас могут поставить себе только переболевшие коронавирусом не позднее 6 месяцев назад и пермяки, желающие ревакцинироваться.
В пресс-службе Минздрава уточнили Properm.ru, что медучреждения начнут забирать «Спутник Лайт» сегодня-завтра, а появится вакцина уже в четверг или пятницу — все зависит от больниц. При этом в территориальных больницах вакцина появится позже, вероятно, к концу недели. В больницах Краснокамска или Пермского района из-за близости к краевой столице «Спутник Лайт» может быть доступен уже завтра.
Однокомпонентная вакцина также должна поступить и в мобильные пункты — больницы сами решат, сколько доз выделять для них.
QR-код для переболевших коронавирусом в течение 6 месяцев или для тех, кто ревакцинируется «Спутником Лайт» будет доступен на «Госуслугах» в течение нескольких дней. При этом если вы все-таки вакцинировались этой вакциной, но не входите не в одну из групп, то QR-код станет доступен на «Госуслугах» через 21 день.