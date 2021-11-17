«Спутник Лайт» привезли в Пермский край. Когда вакцина будет доступна в больницах?

QR-код для переболевших коронавирусом в течение 6 месяцев или для тех, кто ревакцинируется «Спутником Лайт» будет доступен на «Госуслугах» в течение нескольких дней. При этом если вы все-таки вакцинировались этой вакциной, но не входите не в одну из групп, то QR-код станет доступен на «Госуслугах» через 21 день.