В Прикамье умирают рекордными темпами. Причины и жертвы

Пермьстат не дает информации о людях, смерти которых были связаны с коронавирусом, однако по данным с 1 января по 1 сентября 2021 года скончались около 3,4 тыс. пациентов с коронавирусом, если считать по данным, которые давал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Кроме того, с середины марта власти перестали публиковать статистику о смертях пермяков с COVID-19 от сопутствующих заболеваний и стали рассказывать только о смертях непосредственно от коронавируса.