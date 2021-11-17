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Posted 17 ноября 2021, 06:51

Published 17 ноября 2021, 06:51

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

В Прикамье умирают рекордными темпами. Причины и жертвы

В Прикамье умирают рекордными темпами. Причины и жертвы

17 ноября 2021, 06:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Среди внешних причин смерти на первом месте находятся самоубийства — 23,1%.

В Пермском крае за период с января по сентябрь 2021 года число умерших увеличилось на 13,9%, а родившихся стало на 0,7% меньше. Естественная убыль составила 12 244 человека против 8 328 годом ранее. При этом в регионе уменьшилось количество смертей среди детей до года.

Показатель четыре квартала 2020 года четыре квартала 2021 года
Родились 18 925 18 799
Умерли 27 253 31 043
Умерли дети до года 94 76
Браков 9 942 12 708
Разводов 7 349 8 840

В Пермьстате уточнили, что самой частой причиной смерти людей являются болезни системы кровообращения — 45,9%, новообразования — 12,6%, несчастные случаи, травмы и отравления — 7%.

Среди внешних причин, которые становятся причинами смерти пермяков, на первом месте находятся самоубийства — 23,1%, на повреждения с неопределенными намерениями приходится 12,3%, транспортные травмы — 10,3%, падения — 9,5%, несчастные случаи, вызванные действием огня и дыма — 9,4%, убийства — 7,9%, воздействия чрезмерно низкой природной температура — 6,7%.

При этом сохраняется высокая смертность людей трудоспособного возраста. Среди всех, кто умер с января по сентябре 2021 года, было 22,7% или 7 052 человека из этой группы. Большинство умерших — мужчины (76,5%).

Пермьстат не дает информации о людях, смерти которых были связаны с коронавирусом, однако по данным с 1 января по 1 сентября 2021 года скончались около 3,4 тыс. пациентов с коронавирусом, если считать по данным, которые давал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Кроме того, с середины марта власти перестали публиковать статистику о смертях пермяков с COVID-19 от сопутствующих заболеваний и стали рассказывать только о смертях непосредственно от коронавируса.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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