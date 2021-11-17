В Прикамье умирают рекордными темпами. Причины и жертвы

Posted 17 ноября 2021, 06:51
Published 17 ноября 2021, 06:51
Modified 2 марта 2023, 15:56
Updated 2 марта 2023, 15:56
В Пермском крае за период с января по сентябрь 2021 года число умерших увеличилось на 13,9%, а родившихся стало на 0,7% меньше. Естественная убыль составила 12 244 человека против 8 328 годом ранее. При этом в регионе уменьшилось количество смертей среди детей до года.
|Показатель
|четыре квартала 2020 года
|четыре квартала 2021 года
|Родились
|18 925
|18 799
|Умерли
|27 253
|31 043
|Умерли дети до года
|94
|76
|Браков
|9 942
|12 708
|Разводов
|7 349
|8 840
В Пермьстате уточнили, что самой частой причиной смерти людей являются болезни системы кровообращения — 45,9%, новообразования — 12,6%, несчастные случаи, травмы и отравления — 7%.
Среди внешних причин, которые становятся причинами смерти пермяков, на первом месте находятся самоубийства — 23,1%, на повреждения с неопределенными намерениями приходится 12,3%, транспортные травмы — 10,3%, падения — 9,5%, несчастные случаи, вызванные действием огня и дыма — 9,4%, убийства — 7,9%, воздействия чрезмерно низкой природной температура — 6,7%.
При этом сохраняется высокая смертность людей трудоспособного возраста. Среди всех, кто умер с января по сентябре 2021 года, было 22,7% или 7 052 человека из этой группы. Большинство умерших — мужчины (76,5%).
Пермьстат не дает информации о людях, смерти которых были связаны с коронавирусом, однако по данным с 1 января по 1 сентября 2021 года скончались около 3,4 тыс. пациентов с коронавирусом, если считать по данным, которые давал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Кроме того, с середины марта власти перестали публиковать статистику о смертях пермяков с COVID-19 от сопутствующих заболеваний и стали рассказывать только о смертях непосредственно от коронавируса.