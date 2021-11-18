Пермские нефтяники подвели итоги благотворительной акции для детей «Баррель добра»

«Акция «Баррель добра» — это очень важная поддержка для наших подопечных, — говорит координатор фонда «Дедморозим» Елизавета Русских, — нам передали средства гигиены, подгузники, пеленки, детские кремы, жидкое мыло и многое другое — все это очень важно для детей-сирот, которые проходят лечение в стационаре. Потому что зачастую они попадают туда совершенно одни, без чистой одежды и игрушек. В такие моменты на помощь приходят пермяки и сотрудники предприятий, таких как ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез. Поддержка даёт ребятам силы и помогает стать сильнее болезни».