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Posted 18 ноября 2021, 05:33

Published 18 ноября 2021, 05:33

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

Пермские нефтяники подвели итоги благотворительной акции для детей «Баррель добра»

18 ноября 2021, 05:33
Предприятия ЛУКОЙЛа поддерживают социальные проекты, оказывая помощь в сохранении здоровья и пропаганде здорового образа жизни. Сотрудники пермского нефтеперерабатывающего предприятия активно принимают участие в благотворительных акциях.

В ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе завершилась благотворительная акция «Баррель добра», которая проходила по инициативе профсоюзной организации предприятия и заводского союза молодежи уже второй раз. Идея по созданию доброго бренда зародилась в молодежной среде, и теперь все заводчане активно участвуют в благотворительных мероприятиях.

За полтора месяца сотрудники предприятия собрали все необходимое для детей, которые проходят лечение и реабилитацию в больницах Пермского края. Детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, распашонки, погремушки, ползунки и другие необходимые продукты и вещи, всего 62 наименования, заводчане передали в благотворительный фонд «Дедморозим». В ответ представители фонда вручили лукойловцам благодарственные письма: «Большое детское спасибо!», так с душой называют их в фонде.

«Акция «Баррель добра» — это очень важная поддержка для наших подопечных, — говорит координатор фонда «Дедморозим» Елизавета Русских, — нам передали средства гигиены, подгузники, пеленки, детские кремы, жидкое мыло и многое другое — все это очень важно для детей-сирот, которые проходят лечение в стационаре. Потому что зачастую они попадают туда совершенно одни, без чистой одежды и игрушек. В такие моменты на помощь приходят пермяки и сотрудники предприятий, таких как ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез. Поддержка даёт ребятам силы и помогает стать сильнее болезни».

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез активно сотрудничает с фондом «Дедморозим». Так, в этом году сотрудники предприятия уже приняли участие в проекте «Донорство ума». Лукойловцы встали в регистр доноров костного мозга.

«Я рад, что нефтепереработчики во все времена проявляют себя как неравнодушные люди, которые готовы протянуть руку помощи нуждающимся, — отметил Сергей Андронов, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза. — Я очень ценю, что наши сотрудники продолжают добрые традиции, которыми всегда славился коллектив нашего завода. А мы со своей стороны всячески поддерживаем такие инициативы».

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