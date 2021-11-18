Прокуратура начала проверку после массового отравления алкоголем в Перми — погибли пять человек

Posted 18 ноября 2021, 09:54
Published 18 ноября 2021, 09:54
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Прокуратура Дзержинского района начала проверку после гибели пяти человек от отравления суррогатным алкоголем, трое из которых были родственниками. Они распивали алкоголь дома и скончались 17 и 18 ноября.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, начата проверка соблюдения контролирующими органами требований ФЗ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Также прокурор района взяла на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).