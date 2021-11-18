В Березниках дети остаются без поликлиники из-за срыва сроков ремонта больницы

Заказчиком объекта выступает городское Управление капитального строительства. По информации ведомства, сейчас здание готово лишь на 50%. Власти заключили контракт с подрядчиком ООО «Монте АВО» на сумму 203,8 млн рублей в августе 2018 года. Сейчас он отстает от графика на 13 месяцев. Работы на объекте должны были завершить в октябре 2019 года. Однако позже их приостановили из-за корректировки проекта реконструкции. После нее в декабре текущего года или в январе 2022 года здание стационара должно пройти уже третью по счету госэкспертизу. Власти хотят сдать объект во втором квартале следующего года.