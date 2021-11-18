В Березниках дети остаются без поликлиники из-за срыва сроков ремонта больницы

Posted 18 ноября 2021,, 14:54
Published 18 ноября 2021,, 14:54
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Березниках подрядчик вновь сдвинул сроки сдачи здания детской городской больницы на Советском проспекте, 67. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил пресс-центр краевой больницы им. Е. А. Вагнера. По информации собеседника Properm.ru в медучреждении, причин срыва сроков несколько. Одна из них — несвоевременные платежи подрядчику.
Капитальный ремонт стационара начали еще в 2010 году. На время работ детское педиатрическое отделение переместили в здание поликлиники для взрослых и детей в микрорайоне Усольский по ул. Прикамская, 3, где оно находится до сих пор. Жители этого микрорайона из-за сложившейся ситуации остаются без близкой к дому детской поликлиники.
Заказчиком объекта выступает городское Управление капитального строительства. По информации ведомства, сейчас здание готово лишь на 50%. Власти заключили контракт с подрядчиком ООО «Монте АВО» на сумму 203,8 млн рублей в августе 2018 года. Сейчас он отстает от графика на 13 месяцев. Работы на объекте должны были завершить в октябре 2019 года. Однако позже их приостановили из-за корректировки проекта реконструкции. После нее в декабре текущего года или в январе 2022 года здание стационара должно пройти уже третью по счету госэкспертизу. Власти хотят сдать объект во втором квартале следующего года.
В декабре 2018 года в пресс-службе администрации Березников Properm.ru сообщали, что здание готово на 50%. Почти за три года стройка не сдвинулась с мертвой точки.
По данным администрации больницы им. Е. А. Вагнера, сейчас исполнитель завершил работу по усилению фундамента и частично отремонтировал кровлю, а также произвел монтаж вентилируемого фасада, окон и дверей внутри объекта. Также в недостроенной больнице частично выполнена внутренняя отделка и подключено теплоснабжение. В ремонтируемом здании планируют разместить педиатрическое отделение круглосуточного стационара на 46 коек, отделение дневного стационара на девять коек, отделение раннего вмешательства на 40 посещений в смену и два педиатрических отделения (в них будут обслуживать 19 тыс. прикрепленных к поликлинике детей).