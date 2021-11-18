properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2021,, 14:54

Published 18 ноября 2021,, 14:54

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В Березниках дети остаются без поликлиники из-за срыва сроков ремонта больницы

В Березниках дети остаются без поликлиники из-за срыва сроков ремонта больницы

18 ноября 2021, 14:54
Фото: vk.com/hospital59 | пресс-центр краевой больницы имени Вагнера
Ремонт стационара детской больницы начали 10 лет назад. Последние три года готовность объекта составляет 50%.

В Березниках подрядчик вновь сдвинул сроки сдачи здания детской городской больницы на Советском проспекте, 67. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил пресс-центр краевой больницы им. Е. А. Вагнера. По информации собеседника Properm.ru в медучреждении, причин срыва сроков несколько. Одна из них — несвоевременные платежи подрядчику.

Капитальный ремонт стационара начали еще в 2010 году. На время работ детское педиатрическое отделение переместили в здание поликлиники для взрослых и детей в микрорайоне Усольский по ул. Прикамская, 3, где оно находится до сих пор. Жители этого микрорайона из-за сложившейся ситуации остаются без близкой к дому детской поликлиники.

Заказчиком объекта выступает городское Управление капитального строительства. По информации ведомства, сейчас здание готово лишь на 50%. Власти заключили контракт с подрядчиком ООО «Монте АВО» на сумму 203,8 млн рублей в августе 2018 года. Сейчас он отстает от графика на 13 месяцев. Работы на объекте должны были завершить в октябре 2019 года. Однако позже их приостановили из-за корректировки проекта реконструкции. После нее в декабре текущего года или в январе 2022 года здание стационара должно пройти уже третью по счету госэкспертизу. Власти хотят сдать объект во втором квартале следующего года.

В декабре 2018 года в пресс-службе администрации Березников Properm.ru сообщали, что здание готово на 50%. Почти за три года стройка не сдвинулась с мертвой точки.

Посмотреть на ход строительства можно в этом материале Properm.ru:
Восемь лет больничного долгостроя. Гуляем по стройплощадке детской городской больницы Березников

По данным администрации больницы им. Е. А. Вагнера, сейчас исполнитель завершил работу по усилению фундамента и частично отремонтировал кровлю, а также произвел монтаж вентилируемого фасада, окон и дверей внутри объекта. Также в недостроенной больнице частично выполнена внутренняя отделка и подключено теплоснабжение. В ремонтируемом здании планируют разместить педиатрическое отделение круглосуточного стационара на 46 коек, отделение дневного стационара на девять коек, отделение раннего вмешательства на 40 посещений в смену и два педиатрических отделения (в них будут обслуживать 19 тыс. прикрепленных к поликлинике детей).

#Общество#Никогданибудь#Медицина в Прикамье
Подпишитесь
Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава восемнадцатая: уха без петуха
Сегодня, 12:22
Взлет цен на бензин и переезд Китайского рынка. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:26
Пермякам рассказали, какой погоды ждать в Прикамье в новогодние праздники
Сегодня, 07:42
Жителя Пермского края исключили из реестра экстремистов
Сегодня, 06:24
В Соликамске после ЧП на теплосетях покинул пост еще один замглавы администрации
Сегодня, 11:06
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» проверят из-за роста цен на топливо в Пермском крае
Сегодня, 09:26