В Перми эвакуировали посетителей ТРК «Семья» из-за сообщения о бомбе

Как пояснили Properm.ru в пресс-службе минтербеза, в настоящее время также проводится проверка анонимных сообщений о минировании. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью людей нет.



UPD 13:58: проверки не выявили никаких угроз.

⠀