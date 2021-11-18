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Posted 18 ноября 2021, 08:07

Published 18 ноября 2021, 08:07

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

В Перми эвакуировали посетителей ТРК «Семья» из-за сообщения о бомбе

18 ноября 2021, 08:07
На месте работают правоохранительные органы.

Сегодня, 18 ноября, были эвакуированы сотрудники и посетители ТРК «Семья». По предварительным данным, произошел технический сбой в системе оповещения, однако на место все равно прибыли полиция и пожарная охрана, пишет «Новый Компаньон».

Как пояснили Properm.ru в пресс-службе минтербеза, в настоящее время также проводится проверка анонимных сообщений о минировании. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью людей нет.

UPD 13:58: проверки не выявили никаких угроз.

#Общество
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