В Перми будут судить жителя Березников, организовавшего покушение на адвоката

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, злоумышленник совершил преступление в феврале-марте текущего года. На почве личной неприязни к юристу Адвокатской палаты Пермского края Евгению Елькину, 47-летний мужчина заказал ему убийство юриста. Для этого обвиняемый обратился за помощью к своему 35-летнему знакомому, которому пообещал денежное вознаграждение за успешно совершенное преступление. После этого обвиняемый уговорил нарушить закон еще одного своего 31-летнего приятеля, с которым они не раз ездили в Пермь, чтобы следить за потерпевшим.