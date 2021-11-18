В Перми будут судить жителя Березников, организовавшего покушение на адвоката

Posted 18 ноября 2021, 14:29
Published 18 ноября 2021, 14:29
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
В Прикамье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Березников. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных:
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, злоумышленник совершил преступление в феврале-марте текущего года. На почве личной неприязни к юристу Адвокатской палаты Пермского края Евгению Елькину, 47-летний мужчина заказал ему убийство юриста. Для этого обвиняемый обратился за помощью к своему 35-летнему знакомому, которому пообещал денежное вознаграждение за успешно совершенное преступление. После этого обвиняемый уговорил нарушить закон еще одного своего 31-летнего приятеля, с которым они не раз ездили в Пермь, чтобы следить за потерпевшим.
1 марта текущего года четверо мужчин напали на Елькина, один из них несколько раз ударил его молотком по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Во время следствия также выяснилось, что обвиняемый незаконно хранил без цели сбыта части наркосодержащих растений в значительном размере. В ходе следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, его уголовное дело выделено в отдельное производство. Сам Евгений Елькин из-за подписки о неразглашении отказался давать комментарии Properm.ru до суда.
Следователи допросили более 20 свидетелей, было проведено 15 судебных экспертиз. В ближайшее время уголовное дело в отношении заказчика убийства будет направлено в суд для рассмотрения. Уголовные дела остальных троих соучастников преступления направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.