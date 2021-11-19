Оперштаб рассказал, появятся ли QR-коды в общественном транспорте Перми

Posted 19 ноября 2021, 08:48
Published 19 ноября 2021, 08:48
Modified 2 марта 2023, 15:56
Updated 2 марта 2023, 15:56
На брифинге краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказали, планируют ли вводить QR-коды в общественном транспорте. По словам главы Минздрава Пермского края Анастасии Крутень, сейчас вопрос рассматривается на федеральном уровне. На уровне региона такое решение пока не принято.
Сейчас в автобусах продолжают проводить проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 13 и 14 ноября сотрудники Роспотребнадзора проверили 66 единиц общественного транспорта. В результате нарушения выявили на 10 из них. Чаще всего, на городских маршрутах работали кондукторы без масок, дезинфекцию салонов проводили нерегулярно.