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Posted 19 ноября 2021, 08:48

Published 19 ноября 2021, 08:48

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

Оперштаб рассказал, появятся ли QR-коды в общественном транспорте Перми

19 ноября 2021, 08:48
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас в Прикамье действует система доступа по QR-кодам вакцинированного или переболевшего в ряд заведений и организаций, а также при совершении покупок в торговых центрах.

На брифинге краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказали, планируют ли вводить QR-коды в общественном транспорте. По словам главы Минздрава Пермского края Анастасии Крутень, сейчас вопрос рассматривается на федеральном уровне. На уровне региона такое решение пока не принято.

Сейчас в автобусах продолжают проводить проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 13 и 14 ноября сотрудники Роспотребнадзора проверили 66 единиц общественного транспорта. В результате нарушения выявили на 10 из них. Чаще всего, на городских маршрутах работали кондукторы без масок, дезинфекцию салонов проводили нерегулярно.

#Общество#Коронавирус в Перми
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