Оперштаб рассказал, появятся ли QR-коды в общественном транспорте Перми

На брифинге краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказали, планируют ли вводить QR-коды в общественном транспорте. По словам главы Минздрава Пермского края Анастасии Крутень, сейчас вопрос рассматривается на федеральном уровне. На уровне региона такое решение пока не принято.