Традиция давать людям тепло. Один день из жизни мастера тепловых сетей

Posted 19 ноября 2021, 04:21
Published 19 ноября 2021, 04:21
Modified 25 сентября, 06:12
Updated 25 сентября, 06:12
Красивая молодая женщина, мастер производственного участка «Пермских тепловых сетей» компании «Т Плюс», Елена Опацкая работает в предприятиях теплоэнергетики уже 25 лет. После окончания строительного техникума она пришла по семейной традиции работать в эту отрасль и «прикипела душой к теплу». «Если отвлечься от того, что это датчики, счетчики, обходы теплотрассы и трубы, то наша работа — создавать людям комфорт», — рассказала Елена журналисту Properm.ru.
Официально рабочий день у Елены начинается с восьми утра, но мастер приходит на рабочее место значительно раньше — проверить, как бьется сердце ЦТП — центрального теплового пункта. Он расположен на территории краевого онкологического диспансера и может претендовать на звание самого социального в Перми — тепло получают и жилые дома, и четыре крупных больницы — краевая детская и отделение детской онкогематологии, региональный онкодиспансер и клиническая больница им. М. А. Тверье. Второй ЦТП в двухстах метрах обогревает многоквартирные дома, детские сады, колледж и поликлиники.
«Тепловые пункты для соцобъектов устроены также как и обычные — просто по-человечески ответственности больше. Но работа одна и та же — наша задача сделать так, чтобы люди всегда были в тепле и с горячей водой. Интересная работа», — рассказывает Елена.
В день нашего визита у Елены забот больше, чем обычно — к задаче по беспребойной подаче тепла в дома добавилась задача обучения стажеров. Студенты политеха Матвей и Дима уже раньше работали в котельной в Березниках: «Приехали учиться в Пермь, но любимую работу не оставили, может постороннему человеку и кажется, что у слесаря простая и скучная работа, но она очень интересная, это же живой организм», — говорят ребята. Сейчас им нужно пройти с мастером Елене инструктажи, а потом — вместе с ней изучить работу на практике.
Елена учеников воспринимает не просто как будущих работников, а сразу — как младших членов большой и теплой семьи. По-матерински, рассказывая просто о сложном устройстве ЦТП, она увлекается — про то, как были устроены тепловые пункты двадцать лет назад и насколько сегодня стало интереснее работать: «умные» подстанции сегодня оборудованы множеством датчиков, которые сразу сигнализируют о проблемах и помогают людям. «Бывет, что опрессовка, нужно задержаться на работе — мы все понимаем, как это важно, у нас в энергетике нет людей, которые работают без души. Мне это отношение дали родители», — говорит мастер.
К началу рабочего дня на ЦТП приходят два подчиненных Елены Опацкой — Дима и Саша. Сначала на онлайн-оперативке коллектив получает вводные на день: для каждой ЦТП и в зависимости от погодных условий «из центра» на участки передают контрольные показатели температуры, которые должны быть в сетях. Например, для нормальной подачи тепла при -10°С для теплового пункта, которым руководит Елена, на входе перед отправкой в дома и больницы теплоноситель должен быть прогрет до +92°С, «на обрате» — оказаться не ниже +52°С.
Отопительному сезону 2021–2022 годов предшествовала масштабная подготовка. Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» проведены плановые ремонты на пермских ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, Закамской ТЭЦ-5 и котельных. Специалисты «Пермских тепловых сетей» в ходе гидравлических испытаний проверили 1,5 тыс. км тепловых коммуникаций, подготовили к работе 17 малых котельных и 10 насосных станций и выполнили перекладку порядка 50 км теплосетей во всех районах города.
«В этом году мы качественно подготовили наши объекты к зиме, поэтому сбоев с начала отопительного сезона не было. Но, чтобы избежать всех рисков, и так положено по регламенту — мы ежедневно обходим всю теплотрассу — проверям все тепловые пункты, тепловые камеры — колодцы и надземные участки теплотрассы», — рассказывает Елена.
Так что если вы встречаете неподалеку от дома внимательных людей в спецодежде «Т Плюс», спокойно заглядывающих в бойлерные и колодцы — это значит, что все хорошо и подача тепла и горячей воды идут в нормальном режиме. За комфортом в ваших домах «теплые люди» следят круглосуточно.
После обхода вверенной теплотрассы коллеги возвращаются домой — на ЦТП и вновь снимают показания датчиков. «Сейчас работать стало проще, — делится Елена Опацкая, — раньше все делали вручную, а теперь стоят автоматы с датчиками погоды, система оснащена электроникой. Утеплитель на трубах заменяется на современные материалы, насосы заменены на современные — они мощнее, но шумят в разы меньше. Все это делает нашу работу комфортнее и профессиональнее — образ слесаря из прошлого не про нас. Совмеменный теплоэнергетик, с инженерными знаниями и навыками, он разбирается в IT, без этого уже никак».
Елена Опацкая — одна из победителей корпоративной имиджевой акции «Мы работаем для вас», которая проходит в «Т Плюс» в 2021 году. Специалисты получают от компании награды за выполнение особо важных задач, продолжительную и безупречную работу, высокую производительность труда и качество работы. Их портреты появятся на билбордах в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском.
В Перми сегодня работает несколько крупных ТЭЦ — это теплоэлектроцентрали, оттуда отопление и горячая вода поступает в центральные тепловые пункты (ЦТП) и теплоустановки или бойлерные в домах. В теплообменниках нагревается специально подготовленный теплоноситель, который поступает в здания. Для подготовки теплоносителя из обычной воды удаляют кислород и уменьшают ее жесткость. Современные новостройки оборудуют ИТП (индивидуальными тепловыми пунктами). Благодаря этому УК или ТСЖ могут самостоятельно регулировать температуру в воздуха в квартирах.