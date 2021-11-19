Традиция давать людям тепло. Один день из жизни мастера тепловых сетей

Елена учеников воспринимает не просто как будущих работников, а сразу — как младших членов большой и теплой семьи. По-матерински, рассказывая просто о сложном устройстве ЦТП, она увлекается — про то, как были устроены тепловые пункты двадцать лет назад и насколько сегодня стало интереснее работать: «умные» подстанции сегодня оборудованы множеством датчиков, которые сразу сигнализируют о проблемах и помогают людям. «Бывет, что опрессовка, нужно задержаться на работе — мы все понимаем, как это важно, у нас в энергетике нет людей, которые работают без души. Мне это отношение дали родители», — говорит мастер.