Иностранцев в Перми продолжат прививать «Спутником Лайт», несмотря на новые правила его использования

Posted 20 ноября 2021, 12:34
Published 20 ноября 2021, 12:34
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Перми с 30 сентября на базе краевого центра по борьбе со СПИД начали платно прививать иностранцев от COVID-19 однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Сейчас привито около 1,8 тыс. трудовых мигрантов и студентов, живущих в регионе, всего планируется привить около 10 тыс. человек.
По новым рекомендациям Минздрава однокомпонентная вакцина должна быть использована для вакцинации переболевших или для ревакцинации тех, кто ранее уже прививался от COVID-19. В пресс-службе краевого Минздрава сообщили Properm.ru, что несмотря на новые рекомендации всех иностранцев продолжат прививать именно «Спутником Лайт».
Иностранцы могут вакцинироваться в рабочие дни с 8:30 до 12:30 и с 13:00 до 15:00. За услугу придется заплатить 650 рублей. При этом иностранцы с ОМС могут бесплатно пройти иммунизацию любой вакциной в любых медучреждениях или мобильных пунктах.