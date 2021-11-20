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Posted 20 ноября 2021, 12:34

Published 20 ноября 2021, 12:34

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Иностранцев в Перми продолжат прививать «Спутником Лайт», несмотря на новые правила его использования

Иностранцев в Перми продолжат прививать «Спутником Лайт», несмотря на новые правила его использования

20 ноября 2021, 12:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В регионе планируется привить около 10 тыс. иностранцев от коронавируса.

В Перми с 30 сентября на базе краевого центра по борьбе со СПИД начали платно прививать иностранцев от COVID-19 однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Сейчас привито около 1,8 тыс. трудовых мигрантов и студентов, живущих в регионе, всего планируется привить около 10 тыс. человек.

По новым рекомендациям Минздрава однокомпонентная вакцина должна быть использована для вакцинации переболевших или для ревакцинации тех, кто ранее уже прививался от COVID-19. В пресс-службе краевого Минздрава сообщили Properm.ru, что несмотря на новые рекомендации всех иностранцев продолжат прививать именно «Спутником Лайт».

Иностранцы могут вакцинироваться в рабочие дни с 8:30 до 12:30 и с 13:00 до 15:00. За услугу придется заплатить 650 рублей. При этом иностранцы с ОМС могут бесплатно пройти иммунизацию любой вакциной в любых медучреждениях или мобильных пунктах.

#Общество#Коронавирус в Перми#Вакцинация в Перми
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