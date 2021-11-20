Иностранцев в Перми продолжат прививать «Спутником Лайт», несмотря на новые правила его использования

По новым рекомендациям Минздрава однокомпонентная вакцина должна быть использована для вакцинации переболевших или для ревакцинации тех, кто ранее уже прививался от COVID-19. В пресс-службе краевого Минздрава сообщили Properm.ru, что несмотря на новые рекомендации всех иностранцев продолжат прививать именно «Спутником Лайт».