Полиция не стала возбуждать уголовное дело после нападения домашней пумы на пенсионерку в Прикамье

Posted 20 ноября 2021, 13:20
Published 20 ноября 2021, 13:20
Modified 2 марта 2023, 15:56
Updated 2 марта 2023, 15:56
Полиция завершила проверку нападения пумы на 74-летнюю пенсионерку в поселке Орел около Березников. В сентябре из частного дома сбежала пума по кличке Лондон, которая живет дома у Натальи. Девушка обустроила для животного вольер, но во время его уборки животное сбежало и напало на пенсионерку.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю Properm.ru сообщили, что по итогам проверки было решено отказать в возбуждении уголовного дела. Прокуратура проверила это решение и признала его законным и обоснованным.
После ЧП пенсионерки пришлось пройти лечение, а хозяйка пумы говорила, что усилит контроль за питомцем.