Полиция не стала возбуждать уголовное дело после нападения домашней пумы на пенсионерку в Прикамье

Полиция завершила проверку нападения пумы на 74-летнюю пенсионерку в поселке Орел около Березников. В сентябре из частного дома сбежала пума по кличке Лондон, которая живет дома у Натальи. Девушка обустроила для животного вольер, но во время его уборки животное сбежало и напало на пенсионерку.