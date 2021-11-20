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Posted 20 ноября 2021, 13:20

Published 20 ноября 2021, 13:20

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

Полиция не стала возбуждать уголовное дело после нападения домашней пумы на пенсионерку в Прикамье

20 ноября 2021, 13:20
После нападения животного пенсионерка вынуждены была пройти лечение.

Полиция завершила проверку нападения пумы на 74-летнюю пенсионерку в поселке Орел около Березников. В сентябре из частного дома сбежала пума по кличке Лондон, которая живет дома у Натальи. Девушка обустроила для животного вольер, но во время его уборки животное сбежало и напало на пенсионерку.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю Properm.ru сообщили, что по итогам проверки было решено отказать в возбуждении уголовного дела. Прокуратура проверила это решение и признала его законным и обоснованным.

После ЧП пенсионерки пришлось пройти лечение, а хозяйка пумы говорила, что усилит контроль за питомцем.

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#Общество
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