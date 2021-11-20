Прокуратура проверит рынок «Гача» после смертельного отравления пятерых пермяков метанолом

Ранее следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). 16 и 17 сентября скончались пять человек, которые употребляли алкоголь. Рейды по проверки алкоголя проводят также в МВД.