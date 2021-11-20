Прокуратура проверит рынок «Гача» после смертельного отравления пятерых пермяков метанолом

Posted 20 ноября 2021, 10:58
Published 20 ноября 2021, 10:58
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Прокуратура Свердловского района начала проверку после смертельного отравление метонолом пермяков после употребления суррогатного алкоголя. Ведомство проверит торговый рынок «Гача» и другие места продажи подобной продукции, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Ранее следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). 16 и 17 сентября скончались пять человек, которые употребляли алкоголь. Рейды по проверки алкоголя проводят также в МВД.