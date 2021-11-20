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Posted 20 ноября 2021, 10:58

Published 20 ноября 2021, 10:58

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Прокуратура проверит рынок «Гача» после смертельного отравления пятерых пермяков метанолом

20 ноября 2021, 10:58
Проверки начались после отравления пермяков 16 и 17 ноября.

Прокуратура Свердловского района начала проверку после смертельного отравление метонолом пермяков после употребления суррогатного алкоголя. Ведомство проверит торговый рынок «Гача» и другие места продажи подобной продукции, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). 16 и 17 сентября скончались пять человек, которые употребляли алкоголь. Рейды по проверки алкоголя проводят также в МВД.

#Общество
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