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Posted 20 ноября 2021, 06:20

Published 20 ноября 2021, 06:20

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Прикамье полицейские изъяли более 220 литров нелегального алкоголя

20 ноября 2021, 06:20
Активный рейды начались после смертельного отравления алкоголем пяти человек.

Полицейские из Октябрьского городского округа выявили торговую точку, где из-под полы продавали спиртосодержащую жидкость в пятилитровых канистрах — водку с признаками подделки и этиловый спирт. Павильон находится на территории местного рынка. У продавца, который был же и индивидуальным предпринимателем, не смог предоставить документы на товар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, всего было изъято более 220 литров спиртосодержащей жидкости, алкоголя и спирта. Фальсификат был направлен на экспертизу, по итогам которой будет решаться вопрос о привлечении ИП к ответственности.

Полицейские будут проводить подобные рейды в Пермском крае с период с 19 по 26 ноября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь».

#Происшествия
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