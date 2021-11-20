В Прикамье полицейские изъяли более 220 литров нелегального алкоголя

Полицейские из Октябрьского городского округа выявили торговую точку, где из-под полы продавали спиртосодержащую жидкость в пятилитровых канистрах — водку с признаками подделки и этиловый спирт. Павильон находится на территории местного рынка. У продавца, который был же и индивидуальным предпринимателем, не смог предоставить документы на товар.