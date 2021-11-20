В Прикамье полицейские изъяли более 220 литров нелегального алкоголя

Posted 20 ноября 2021, 06:20
Published 20 ноября 2021, 06:20
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Полицейские из Октябрьского городского округа выявили торговую точку, где из-под полы продавали спиртосодержащую жидкость в пятилитровых канистрах — водку с признаками подделки и этиловый спирт. Павильон находится на территории местного рынка. У продавца, который был же и индивидуальным предпринимателем, не смог предоставить документы на товар.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, всего было изъято более 220 литров спиртосодержащей жидкости, алкоголя и спирта. Фальсификат был направлен на экспертизу, по итогам которой будет решаться вопрос о привлечении ИП к ответственности.
Полицейские будут проводить подобные рейды в Пермском крае с период с 19 по 26 ноября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь».