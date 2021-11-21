properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября 2021, 09:10

Published 21 ноября 2021, 09:10

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

В реанимациях Пермского края половина пациентов с коронавирусом на ИВЛ

В реанимациях Пермского края половина пациентов с коронавирусом на ИВЛ

21 ноября 2021, 09:10
Фото: 1MediaInvest.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 134 535. За сутки в регионе проведено 10 096 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперштаб.

По состоянию на утро 21 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 088 677 человек. 751 599 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 365 пациентов. Из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 610 человек.

#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика