В реанимациях Пермского края половина пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Posted 21 ноября 2021, 09:10
Published 21 ноября 2021, 09:10
Modified 2 марта 2023, 15:56
Updated 2 марта 2023, 15:56
По состоянию на утро 21 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 088 677 человек. 751 599 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 365 пациентов. Из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 610 человек.