В реанимациях Пермского края половина пациентов с коронавирусом на ИВЛ

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 365 пациентов. Из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 610 человек.