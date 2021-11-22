В Перми на этой неделе будут работать восемь мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Posted 22 ноября 2021, 10:53
Published 22 ноября 2021, 10:53
Modified 24 декабря 2024, 18:39
Updated 24 декабря 2024, 18:39
В Перми на этой неделе будут работать восемь мобильных пунктов. Пермяки могут привиться в них от COVID-19 и гриппа. Предварительной записи не требуется, с собой нужно взять только паспорт и СНИЛС.
Пункты вакцинации
|Адрес
|Время работы
|Вакцины
|Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж)
|22-28 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
| Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж):
|22-26 ноября с 11:00 до 17:00; 27-28 ноября с 10:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж):
|
23-28 ноября с 11:00 до 17:00;
|От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции
|
МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9
|
22-26 ноября с 11:00 до 17:00
|От COVID-19, от гриппа
|ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж)
|22-26 ноября с 14:00 до 20:00; 27-28 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж)
|
22-26 ноября с 10:00 до 15:00
| От COVID-19, от гриппа
|Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта)
|
23 и 25 ноября с 10:00 до 12:00
| От COVID-19, от гриппа
|
ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217)
|
22-26 ноября с 11:00 до 17:00
| От COVID-19, от гриппа