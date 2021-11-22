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Posted 22 ноября 2021, 10:53

Published 22 ноября 2021, 10:53

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В Перми на этой неделе будут работать восемь мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

22 ноября 2021, 10:53
Сюжет
Коронавирус в Перми
Во всех пунктах вакцинации можно будет поставить прививку от коронавируса и гриппа.

В Перми на этой неделе будут работать восемь мобильных пунктов. Пермяки могут привиться в них от COVID-19 и гриппа. Предварительной записи не требуется, с собой нужно взять только паспорт и СНИЛС.

Пункты вакцинации

Адрес Время работы Вакцины
Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж) 22-28 ноября с 12:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа
Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж):
 22-26 ноября с 11:00 до 17:00; 27-28 ноября с 10:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа
ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж):

23-28 ноября с 11:00 до 17:00;

 От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9

22-26 ноября с 11:00 до 17:00

 От COVID-19, от гриппа
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж) 22-26 ноября с 14:00 до 20:00; 27-28 ноября с 12:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа
Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж)

22-26 ноября с 10:00 до 15:00

 От COVID-19, от гриппа
Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта)

23 и 25 ноября с 10:00 до 12:00

 От COVID-19, от гриппа

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217)

22-26 ноября с 11:00 до 17:00

 От COVID-19, от гриппа
#Общество#Коронавирус в Перми#Вакцинация в Перми
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