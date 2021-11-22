В Перми на этой неделе будут работать восемь мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

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Во всех пунктах вакцинации можно будет поставить прививку от коронавируса и гриппа.

В Перми на этой неделе будут работать восемь мобильных пунктов. Пермяки могут привиться в них от COVID-19 и гриппа. Предварительной записи не требуется, с собой нужно взять только паспорт и СНИЛС. Пункты вакцинации Адрес Время работы Вакцины Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж) 22-28 ноября с 12:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж):

22-26 ноября с 11:00 до 17:00; 27-28 ноября с 10:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 23-28 ноября с 11:00 до 17:00; От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 22-26 ноября с 11:00 до 17:00 От COVID-19, от гриппа ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж) 22-26 ноября с 14:00 до 20:00; 27-28 ноября с 12:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж) 22-26 ноября с 10:00 до 15:00 От COVID-19, от гриппа

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта) 23 и 25 ноября с 10:00 до 12:00 От COVID-19, от гриппа

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217) 22-26 ноября с 11:00 до 17:00 От COVID-19, от гриппа

