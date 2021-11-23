В Татарстане и на Камчатке ввели QR-коды для поездок на общественном транспорте

Posted 23 ноября 2021, 10:09
Published 23 ноября 2021, 10:09
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
На этой неделе в Татарстане ввели QR-коды для проезда на общественном транспорте. За первые сутки в транспорт не пустили около 1,8 тыс. человек. Вместе с этим люди стали конфликтовать с кондукторами, а цены на такси повысились. В Татарстане помимо QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе ввели отдельный код о медотводе.
С 23 ноября похожие меры для борьбы с коронавирусом было решено применять на Камчатке. QR-коды требуются для поездок на межмуниципальном транспорте и для полетов на воздушном транспорте местных авиалиний, сообщает RT. Министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов отметил, что перевозчики уже подготовились к проверке документов.
Ранее федеральные власти заявлили о планах по введению QR-кодов как на транспорте, в магазинах, кафе.