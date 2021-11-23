В Татарстане и на Камчатке ввели QR-коды для поездок на общественном транспорте

На этой неделе в Татарстане ввели QR-коды для проезда на общественном транспорте. За первые сутки в транспорт не пустили около 1,8 тыс. человек. Вместе с этим люди стали конфликтовать с кондукторами, а цены на такси повысились. В Татарстане помимо QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе ввели отдельный код о медотводе.