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Posted 23 ноября 2021, 10:09

Published 23 ноября 2021, 10:09

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Татарстане и на Камчатке ввели QR-коды для поездок на общественном транспорте

В Татарстане и на Камчатке ввели QR-коды для поездок на общественном транспорте

23 ноября 2021, 10:09
Фото: 1MI.
В Татарстане QR-коды на транспорте начали действовать только вчера, на Камчатке — сегодня.

На этой неделе в Татарстане ввели QR-коды для проезда на общественном транспорте. За первые сутки в транспорт не пустили около 1,8 тыс. человек. Вместе с этим люди стали конфликтовать с кондукторами, а цены на такси повысились. В Татарстане помимо QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе ввели отдельный код о медотводе.

С 23 ноября похожие меры для борьбы с коронавирусом было решено применять на Камчатке. QR-коды требуются для поездок на межмуниципальном транспорте и для полетов на воздушном транспорте местных авиалиний, сообщает RT. Министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов отметил, что перевозчики уже подготовились к проверке документов.

Ранее федеральные власти заявлили о планах по введению QR-кодов как на транспорте, в магазинах, кафе.

#Общество
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