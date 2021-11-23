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Posted 23 ноября 2021, 05:09

Published 23 ноября 2021, 05:09

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

За долги перед работниками ресторана в Перми приставы забрали у владельцев машину

23 ноября 2021, 05:09
Хозяева заведения игнорировали требования о выплате в добровольном порядке.

Судебные приставы УФССП России по Пермскому краю изъяли у ООО «Еда-Еда» автомобиль LADA Largus за долги перед сотрудниками. Кроме того организация имела задолженности по коммунальным платежам и административным штрафам. Общая сумма долгов юридического лица превышала 500 тыс. рублей.

Поскольку добровольно ООО свои обязательства не исполняло, в розыск был объявлен автомобиль, который был записан на компанию. В ходе рейда машину задержали и передали приставам: машину арестовали и отправили на спецстоянку до проведения торгов.

ООО «Еда-еда» зарегистрировано в 2018 году Вадимом Маляновым и Сергеем Драчевым. Они управляли расположенном на «Тихом Компросе» рестораном бдижневосточной кухни the PLACE 81/10.

Вадим Малянов вместе с партнерами занимался развитием ресторанной группы «Фо-Рест» (ресторан Les Marches, кафе «Другое место», ресторанный дом «Дунай» и гриль-таверна «Монтенегро»). В 2017 году начал свой проект — кафе «Тюльпан».

#Происшествия
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