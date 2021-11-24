В Пермский край привезли еще 66 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

Posted 24 ноября 2021, 09:04
Published 24 ноября 2021, 09:04
Modified 2 марта 2023, 15:56
Updated 2 марта 2023, 15:56
В Пермский край приехало еще 66,6 тыс. комплектов вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»). На прошлой неделе в регион привезли 54 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», с доступностью которого были проблемы. В пресс-службе краевого Минздрава отмечают, что сейчас «Спутник Лайт» имеется в медучреждениях, но о его наличии стоит узнавать в больницах, по телефону медучреждения.
На сегодня в регион доставлено около 1,39 млн комплектов вакцин от COVID-19: первым компонентном или однокомпонентной вакциной привились 1,107 млн человек, вторым — 771,6 тыс. человек.
Вакцинация доступна как в больницах, так и в мобильных пунктах. При этом в мобильных пунктах ставят только первый компонент вакцины, поэтому привиться вторым нужно будет в любом учреждении региона.