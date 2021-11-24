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Posted 24 ноября 2021, 09:04

Published 24 ноября 2021, 09:04

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

В Пермский край привезли еще 66 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

В Пермский край привезли еще 66 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

24 ноября 2021, 09:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» доступна в медучреждениях, дефицита нет, но с поисками однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» могут быть проблемы.

В Пермский край приехало еще 66,6 тыс. комплектов вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»). На прошлой неделе в регион привезли 54 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», с доступностью которого были проблемы. В пресс-службе краевого Минздрава отмечают, что сейчас «Спутник Лайт» имеется в медучреждениях, но о его наличии стоит узнавать в больницах, по телефону медучреждения.

На сегодня в регион доставлено около 1,39 млн комплектов вакцин от COVID-19: первым компонентном или однокомпонентной вакциной привились 1,107 млн человек, вторым — 771,6 тыс. человек.

Вакцинация доступна как в больницах, так и в мобильных пунктах. При этом в мобильных пунктах ставят только первый компонент вакцины, поэтому привиться вторым нужно будет в любом учреждении региона.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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