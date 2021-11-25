Депутаты Заксобрания Прикамья поддержали закон о введении QR-кодов

Posted 25 ноября 2021, 07:30
Published 25 ноября 2021, 07:30
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Депутаты Заксобрания Пермского края сегодня рассмотрели поправки к федеральному законодательству об обязательном введении QR-кодов. Госдума решила выслушать мнение регионов по вопросу перед принятием поправок. Закон предполагает допуск по QR-кодам в учреждения культуры, на массовые мероприятия, непродовольственные магазины, за исключением организаций, обеспечивающих население товарами первой необходимости и аптек. В перечень могут быть добавлены другие места, которые установят власти.
Пермяки предполагали, что вопрос будет рассматриваться, хоть его и не было в изначальной повестке заседания. Противники QR-кодов делятся в социальных сетях ответов депутата Заксобрания Пермского края Ирека Хазиева: «Я писал вам ранее, что в повестке заседания не будет рассматриваться этот вопрос. Вопрос поставили вне плана, он был перед началом заседания рассмотрен на профильном комитете по социальной политике». Хазиев отметил, что вопрос поддержали на профильном комитете.
Депутаты решили поддержать федеральную инициативу о QR-кодах в стране. Вопрос до пленарки рассматривал комитет по социальной политике и поддержал его.
Было несколько выступлений за прививки, но против QR-кодов. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Пермском крае Вероника Куликова отметила, что вместо грамотных разъяснений о вакцинации «Чиновники проводят эксперименты на людях», говоря о QR-кодах.
Первый секретарь крайкома КПФР Ксения Айтакова высказалась за прививки, при этом, по ее словам, официальная статистика заболеваемости в Прикамье показывает, что чем больше людей прививаются, тем больше заболевают.
Ранее федеральные власти также обсуждали вопрос о введении QR-кодов для проезда на транспорте, но сейчас вопрос отложен.