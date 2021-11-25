Депутаты Заксобрания Прикамья поддержали закон о введении QR-кодов

Пермяки предполагали, что вопрос будет рассматриваться, хоть его и не было в изначальной повестке заседания. Противники QR-кодов делятся в социальных сетях ответов депутата Заксобрания Пермского края Ирека Хазиева: «Я писал вам ранее, что в повестке заседания не будет рассматриваться этот вопрос. Вопрос поставили вне плана, он был перед началом заседания рассмотрен на профильном комитете по социальной политике». Хазиев отметил, что вопрос поддержали на профильном комитете.