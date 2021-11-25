В Чайковском суд признал право узника «Дахау» на благоустроенное жилье

Posted 25 ноября 2021, 14:27
Published 25 ноября 2021, 14:27
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Чайковский городской суд признал права несовершеннолетнего узника концлагеря «Дахау» Валентина Черноусенко и его семьи на обеспечение жильем за счет бюджета мунициапалитета. С гражданским иском к администрации городского округа вышла местная прокуратура. Суд обязал мэрию поставить пожилого мужчину на учет для предоставление меры соцподдержки — улучшения жилищных условий, поскольку статус малолетних узников концлагерей приравнен к статусу инвалидов Великой Отечественной войны.
Проведший несколько лет в детстве в германском концлагере «Дахау» житель Чайковского Валентин Черноусенко двадцать лет не мог получить квартиру. Он живет в Прикамье более 20 лет, сюда он приехал из Киргизии, после распада СССР. Некоторое время он, как преподаватель, жил в ведомственной квартире колледжа, где работает. Большее время мужчина вынужден снимать жилье, сейчас занимает жилплощадь в квартире сына.
Ко дню 75-летия Великой Победы всех оставшихся в живых ветеранов и приравненных к ним лиц (бывшие несовершеннолетние узники концлагерей более 15 лет назад приравнены в правах с ветеранами Великой Отечественной войны) внесли в перечень тех, кто имеет право на получение жилья. Узнав это, Валентин Черноусенко вновь обратился в администрацию Чайковского за получением жилья и получил отказ.