В Чайковском суд признал право узника «Дахау» на благоустроенное жилье

Проведший несколько лет в детстве в германском концлагере «Дахау» житель Чайковского Валентин Черноусенко двадцать лет не мог получить квартиру. Он живет в Прикамье более 20 лет, сюда он приехал из Киргизии, после распада СССР. Некоторое время он, как преподаватель, жил в ведомственной квартире колледжа, где работает. Большее время мужчина вынужден снимать жилье, сейчас занимает жилплощадь в квартире сына.