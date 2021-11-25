properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2021, 14:27

Published 25 ноября 2021, 14:27

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В Чайковском суд признал право узника «Дахау» на благоустроенное жилье

В Чайковском суд признал право узника «Дахау» на благоустроенное жилье

25 ноября 2021, 14:27
Фото: 1MI.
Валентин Черноусенко неоднократно обращался в администрацию Чайковского за получением жилья и получал отказы.

Чайковский городской суд признал права несовершеннолетнего узника концлагеря «Дахау» Валентина Черноусенко и его семьи на обеспечение жильем за счет бюджета мунициапалитета. С гражданским иском к администрации городского округа вышла местная прокуратура. Суд обязал мэрию поставить пожилого мужчину на учет для предоставление меры соцподдержки — улучшения жилищных условий, поскольку статус малолетних узников концлагерей приравнен к статусу инвалидов Великой Отечественной войны.

Проведший несколько лет в детстве в германском концлагере «Дахау» житель Чайковского Валентин Черноусенко двадцать лет не мог получить квартиру. Он живет в Прикамье более 20 лет, сюда он приехал из Киргизии, после распада СССР. Некоторое время он, как преподаватель, жил в ведомственной квартире колледжа, где работает. Большее время мужчина вынужден снимать жилье, сейчас занимает жилплощадь в квартире сына.

Ко дню 75-летия Великой Победы всех оставшихся в живых ветеранов и приравненных к ним лиц (бывшие несовершеннолетние узники концлагерей более 15 лет назад приравнены в правах с ветеранами Великой Отечественной войны) внесли в перечень тех, кто имеет право на получение жилья. Узнав это, Валентин Черноусенко вновь обратился в администрацию Чайковского за получением жилья и получил отказ.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика