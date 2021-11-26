В выходные в Перми будут работать пять мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

Posted 26 ноября 2021, 13:22
Published 26 ноября 2021, 13:22
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В выходные 27 и 28 ноября в Перми будут работать пять мобильных пунктов вакцинации. Пермяки смогут поставить вакцины от COVID-19 и гриппа без предварительной записи. Для этого нужно иметь лишь паспорт и СНИЛС.
|Адрес
|Время работы
|Список вакцин
|Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж)
|27-28 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж)
|27-28 ноября с 10:00 до 18:00
| От COVID-19, от гриппа
|ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж)
|27-28 ноября с 11:00 до 17:00
|От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции
|ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж)
|27-28 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|ТЦ «Кит на Гайве», ул. Писарева, 29а (3-й этаж около лифта)
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27-28 ноября с 11:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа