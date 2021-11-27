В пермских лесах начинается лыжный сезон. Где откроются трассы?

Трассы появятся также на экологической тропе «Липовая Гора», у СК «Пермские медведи» (микрорайон Центральная усадьба, улица Спортивная, 1). В микрорайоне Голый Мыс Свердловского района лыжню оборудуют на лыжной базе «Звезда» (улица Апрельская, 51). В Лёвшинском участковом лесничестве — на экологической тропе «Ботаническая» и у спортивного комплекса «Протон». Обустроят также лыжню в поселке Новый Крым в 5 км.