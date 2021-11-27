В пермских лесах начинается лыжный сезон. Где откроются трассы?

Posted 27 ноября 2021, 08:02
Published 27 ноября 2021, 08:02
Modified 2 марта 2023, 15:55
Updated 2 марта 2023, 15:55
В пермских городских лесах открывается лыжный сезон. Спортивные организации обустроят более 180 км профессиональных и любительских маршрутов. Самые популярные маршруты: у лыжной базы «Динамо» протяженностью 9 км (Улица Самаркандская, 2), трассы 5 и 3 км в Черняевском лесу у СК им. Сухарева (Шоссе Космонатов, 158а), трасса длиной 6,5 км на лыжной базе «Электрон» (улица Энергетиков, 50а).
Также пермяки выбирают для прогулок на лыжах трассу длиной в 20 км на базе «Прикамье», лыжню в 18,7 км у спортклуба «Политехник», маршруты на экологической тропе «Гайвинская», на улицах Репина и Гремячий лог в Верхне-Курьинском участковом лесничестве, отмечает пресс-служба городской мэрии.
Трассы появятся также на экологической тропе «Липовая Гора», у СК «Пермские медведи» (микрорайон Центральная усадьба, улица Спортивная, 1). В микрорайоне Голый Мыс Свердловского района лыжню оборудуют на лыжной базе «Звезда» (улица Апрельская, 51). В Лёвшинском участковом лесничестве — на экологической тропе «Ботаническая» и у спортивного комплекса «Протон». Обустроят также лыжню в поселке Новый Крым в 5 км.
Самая короткая лыжня находится в Черняевском лесу на лыжной базе ПГНИУ — 1,5 км, самая длинная — в Мотовилихинском лесничестве — 22 км. Последняя начинается у спортивной базы «Динамо».