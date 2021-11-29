properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2021, 09:24

Published 29 ноября 2021, 09:24

Modified 2 марта 2023, 15:55

Updated 2 марта 2023, 15:55

На «Азоте» обновлено формирование нештатных газоспасателей

29 ноября 2021, 09:24
Экзамен для нештатных газоспасателей состоялся в экстремальных условиях, приближенных к реальным.

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» обновлен состав нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ).

В обновленном составе — 57 сотрудников предприятия из всех подразделений: рабочие и инженерно-технические работники. Они прошли обучающий курс «Спасатель нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ». Его провели специалисты учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований имени В.В. Никулина города Новомосковск.

Азотчики доказали свои знания и умения в проведении спасательных работ. По итогам аттестации каждый получил книжку и удостоверение спасателя.

Андрей Пермяков, командир военизированного газоспасательного отряда филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:— Наряду с профессиональным аварийно-спасательным формированием, в каждом подразделении сложного химического производства должно быть организовано нештатное аварийно-спасательное формирование. Чтобы в случае чрезвычайной ситуации, до прибытия профессиональных газоспасателей, они могли действовать слаженно и грамотно на своих рабочих местах. Требования к нештатным газоспасателям высокие. Они должны уметь пользоваться аварийно-спасательным оборудованием, оснащением и инструментом, знать тактику ведения аварийно-спасательных работ, а также обладать навыками оказания первой помощи в условиях чрезвычайной ситуации. Здоровье и физическая подготовка тоже должны быть на высоте, как у профессиональных спасателей.

Промышленной безопасности на предприятии уделяется особое внимание. Нештатное аварийно-спасательного формирование в филиале «Азот» существует с 2015 года. Каждые три месяца для членов НАСФ проводятся специальные тренировки. Углубленное обучение организуется раз в три года.

#Новости компаний
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика