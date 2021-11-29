На «Азоте» обновлено формирование нештатных газоспасателей

Промышленной безопасности на предприятии уделяется особое внимание. Нештатное аварийно-спасательного формирование в филиале «Азот» существует с 2015 года. Каждые три месяца для членов НАСФ проводятся специальные тренировки. Углубленное обучение организуется раз в три года.