На «Азоте» обновлено формирование нештатных газоспасателей

Posted 29 ноября 2021, 09:24
Published 29 ноября 2021, 09:24
Modified 2 марта 2023, 15:55
Updated 2 марта 2023, 15:55
В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» обновлен состав нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ).
В обновленном составе — 57 сотрудников предприятия из всех подразделений: рабочие и инженерно-технические работники. Они прошли обучающий курс «Спасатель нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ». Его провели специалисты учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований имени В.В. Никулина города Новомосковск.
Азотчики доказали свои знания и умения в проведении спасательных работ. По итогам аттестации каждый получил книжку и удостоверение спасателя.
Промышленной безопасности на предприятии уделяется особое внимание. Нештатное аварийно-спасательного формирование в филиале «Азот» существует с 2015 года. Каждые три месяца для членов НАСФ проводятся специальные тренировки. Углубленное обучение организуется раз в три года.