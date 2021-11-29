В Прикамье на заправках ЛУКОЙЛа опять резко подняли цены на бензин

В то же время территориальные биржевые индексы на нефтепродукты на первичном рынке начали снижаться с октября текущего года. По данным АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в период с 1 октября по 26 ноября стоимость бензинов АИ-92 уменьшилась на 13,25%, АИ-95 — на 15,42%. Сейчас оптовая цена бензинов на бирже равна значениям первой торговой сессии текущего года (по данным на 11 января текущего года). Эти обстоятельства вызывают вопросы об обоснованности повышения цен на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Прикамье. В регионе компания занимает доминирующее положение на розничных рынках автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива с долей более 70%.