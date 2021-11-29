В Прикамье на заправках ЛУКОЙЛа опять резко подняли цены на бензин

Posted 29 ноября 2021, 09:29
Published 29 ноября 2021, 09:29
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Пермское УФАС начало проверку резкого повышения цен на бензин и дизельное топливо на автозаправках, принадлежащих ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В минувшие выходные, 27 и 28 ноября, в Прикамье во второй раз за неделю увеличились розничные цены на бензин марок АИ-92 и ЭКТО-92, АИ-95. В общей сумме их стоимость поднялась на 64 копейки за литр. Также на 1,60 рубля повысилась стоимость дизельного топлива. В ходе проверки выяснилось, что за последний год общий уровень розничных цен на бензин АИ-92 на автозаправках ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» вырос на 7,24%, АИ-95 — на 7,16%, дизельное топливо — на 7,89%.
В то же время территориальные биржевые индексы на нефтепродукты на первичном рынке начали снижаться с октября текущего года. По данным АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в период с 1 октября по 26 ноября стоимость бензинов АИ-92 уменьшилась на 13,25%, АИ-95 — на 15,42%. Сейчас оптовая цена бензинов на бирже равна значениям первой торговой сессии текущего года (по данным на 11 января текущего года). Эти обстоятельства вызывают вопросы об обоснованности повышения цен на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Прикамье. В регионе компания занимает доминирующее положение на розничных рынках автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива с долей более 70%.
Пермское УФАС направило запрос пояснений и документов в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Если выяснится, что общество необоснованно завысило цены на бензин, то служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства и накажет нарушителя. Properm.ru направил запрос в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» с просьбой объяснить повышение цен. На момент публикации ответ не поступил.
Это уже не первый случай, когда предприятие привлекает внимание антимонопольщиков. В марте текущего года автовладельцы обратились с претензиями по поводу того, что общество завышало цены на некоторых автозаправках. После того, как Пермское УФАС предупредило «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» о штрафе до 1 млн рублей за нарушения, цены стали прежними.