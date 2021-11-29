В Прикамье за сутки выявлено 692 случая заражения коронавирусом

Сейчас в тяжелом состоянии в «ковидных» отделениях находятся 324 пациента, из них 140 — на ИВЛ. Всего в регионе развернуто 5 013 коек, из них 2 889 занято, свободно 42,4% мест. За сутки 26 человек скончались от коронавируса, еще 633 — выздоровели. За сутки проведено 7 983 ПЦР-исследования на выявление инфекции. В Прикамье продолжается вакцинация от COVID-19: однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов привились 1 млн 145 тыс. 22 человека, еще 808 тыс. 208 человек завершили курс иммунизации двумя компонентами.