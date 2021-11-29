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Posted 29 ноября 2021, 10:00

Published 29 ноября 2021, 10:00

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Прикамье за сутки выявлено 692 случая заражения коронавирусом

В Прикамье за сутки выявлено 692 случая заражения коронавирусом

29 ноября 2021, 10:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В медучреждениях региона остаются свободными более 40% перепрофилированных коек.

В Прикамье за последние сутки зафиксировано 692 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на Роспотребнадзор.

Сейчас в тяжелом состоянии в «ковидных» отделениях находятся 324 пациента, из них 140 — на ИВЛ. Всего в регионе развернуто 5 013 коек, из них 2 889 занято, свободно 42,4% мест. За сутки 26 человек скончались от коронавируса, еще 633 — выздоровели. За сутки проведено 7 983 ПЦР-исследования на выявление инфекции. В Прикамье продолжается вакцинация от COVID-19: однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов привились 1 млн 145 тыс. 22 человека, еще 808 тыс. 208 человек завершили курс иммунизации двумя компонентами.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 140 077 случаев заболевания коронавирусом, из них 6 826 человек скончались, еще 119 303 — выздоровели.

#Общество#Коронавирус в Перми
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