Корпоративов не будет. В Пермском крае продлили коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года

Posted 30 ноября 2021, 05:38
Published 30 ноября 2021, 05:38
Modified 2 марта 2023, 15:55
Updated 2 марта 2023, 15:55
Власти Прикамья продлили действующие коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года. Обновленный указ губернатора опубликован на сайте краевого правительства сегодня, 30 ноября. Документ уже вступил в силу.
До конца новогодних каникул жители региона могут совершать покупки в торговых центрах, ходить в фитнес-центры, кафе и рестораны, а также посещать культурные и спортивные мероприятия только с сертификатом о вакцинации от коронавируса или действующими QR-кодами вакцинированного или переболевшего. Кроме того, общепит не может работать в период с 23:00 до 6:00. Эти ограничения не распространяются на доставку и самовывоз, а также работу кафе в аэропорту. Также власти разрешили круглосуточную работу кафе и столовых в зданиях железнодорожных вокзалов.
Сотрудники административно-деловых и бизнес-центров, а также размещаемых в них организаций обязаны предъявлять QR-коды при проходе на работу. Также обязаны вакцинироваться сотрудники сфер бытовых услуг, финансовых организаций, салонов красоты, ЖКХ и образования. Работники могут предъявить сертификаты о вакцинации или справки о медотводе от прививки, выданные в установленном Минздравом РФ порядке.
В Пермском крае продолжает действовать режим строгой самоизоляции для жителей старше 60 лет, не привитых от COVID-19. Они могут выходить из дома до ближайшего магазина или аптеки, а также обращаться за неотложной медицинской помощью или пройти к пункту вакцинации. На вакцинированных пенсионеров ограничения не распространяются. Пожилые жители Прикамья могут сделать заявку на доставку продуктов и лекарств по телефонам горячей линии взаимопомощи #МыВместе: 8–800–101–92–72 и 8–800–200–34–11. За помощью можно обратиться к социальным участковым и в скорую социальную помощь по телефонам 129 или 8 800 100 83 05.
Из-за распространения коронавируса власти запретили новогодние корпоративы, а также деловые, развлекательные и общественные мероприятия с большим скоплением людей. Кроме того, сохраняется масочный режим в магазинах, аптеках, вокзалах, в общественном транспорте, на парковках и лифтах. Также жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м в общественных местах.