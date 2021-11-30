Корпоративов не будет. В Пермском крае продлили коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года

До конца новогодних каникул жители региона могут совершать покупки в торговых центрах, ходить в фитнес-центры, кафе и рестораны, а также посещать культурные и спортивные мероприятия только с сертификатом о вакцинации от коронавируса или действующими QR-кодами вакцинированного или переболевшего. Кроме того, общепит не может работать в период с 23:00 до 6:00. Эти ограничения не распространяются на доставку и самовывоз, а также работу кафе в аэропорту. Также власти разрешили круглосуточную работу кафе и столовых в зданиях железнодорожных вокзалов.