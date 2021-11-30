Миллиардер Петр Кондрашев скрывал статус бенефициара пермского «Экопромбанка»

Posted 30 ноября 2021, 06:58
Published 30 ноября 2021, 06:58
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать требования госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Экопромбанка» российского миллиардера из списка Forbes Петра Кондрашева. Требования основаны на объяснениях бывшего руководителя экопромбанка Андрея Туева, допрошенного в окружном суде Никосии (Республика Кипр) 23 декабря 2015 года под присягой при рассмотрении требований об экстрадиции топ-менеджера банка в Россию. В этих объяснениях Туев сообщает, что с 2011 года деятельность «Экопромбанка» фактически контролировалась миллиардером Кондрашевым.
Рассмотрение иска АСВ о привлечении Кондрашева к ответственности суд отложил до 20 декабря. К этому времени стороны должны предоставить дополнительные документы, в том числе — корректный перевод всех полученных АСВ из-за границы документов. Кондрашева суд обязал предоставить документы о непричастности к выводу средств со счетов банка.
Как следует из материалов арбитражного суда, 16 августа 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров АКБ «Экопромбанк» было принято решение об увеличении его уставного капитала. Банк разместил по открытой подписке 3,296 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. До этого момента таких акций было 1,7 млрд. По данным АСВ, с Кондрашевым была достигнута договоренность о выделении финансирования для выкупа акций на сумму 64 млн долларов США. Инвестором выступал кипрский оффшор Preston Enterprise LTD, находящаяся в доверительном управлении у Кондрашева. Он предоставил займы еще пяти оффшорным фирмам. Залогом по этим кредитам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций «Экопромбанка».
В качестве доказательств контроля Кондрашева над банком Туев приводит и тот аргумент, что в тот же период в правление банка были введены связанные с ним люди, это в том числе Вадим Манин, Александр Гутин, Евгений Сырцев и Иван Шатров, погибшего при загадочных обстоятельствах в Лондоне в 2017 после задержания Манина.
В заявлении «Агентство по страхованию вкладов» сообщают, что в 2012 году Туев сообщил Кондрашеву в письме, что признаки недостаточности имущества появились у банка еще 1 августа 2012 года. После получения сообщения Кондрашев, вместо принятия мер по улучшению финансового положения банка, напротив, стал предпринимать меры к выводу активов в свою пользу и в пользу аффилированных с ним лиц. Были закрыты счета связанных с Кондрашевым компаний — «ИК Базис», «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр». АСВ отмечает, что по указанию Кондрашева были осуществлены выплаты в пользу ООО «Минерал Груп». В 2012–2013 годах подконтрольные Кондрашеву компании получили дивиденды на 93,749 млн рублей.
Петр Кондрашев попросил суд отнестись к заявлению Туева критично. В своем отзыве он заявил, что не является бенефициаром банка, а «инвестором, который по просьбе своего знакомого Туева вложил денежные средства в деятельность банка, при этом оставив контроль за деятельностью банка за его прежним менеджментом». Доводы о свое аффилированности к кипрским оффшорам он называет не доказанными, и напоминает, что проживает в Австрии, тогда как Туев находился на Кипре. Кондрашев называет именно Туева ответственным за доведение «Экопромбанка» до банкротства и называет его слова попыткой переложить ответственность.
Экопромбанк» был признан банкротом 29 сентября 2014 года. «Агентство страхования вкладов» признано потерпевшим по двум уголовным делам с участием Андрея Туева. В 2013 году Туев похитил 249,6 млн рублей с помощью директора ООО «Рейс» Сергея Фирсова (ч. 4 ст. 160 УК РФ). А в 2014 году Туев вместе с бывшим зампредом правления банка Вадимом Маниным снял залог на квартиры стоимостью 261,7 млн рублей у заемщика ООО «Магнит-Инвест». Вадим Манин по решению суда был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В уголовном деле также фигурирует бывший совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин. В 2019 году его признали виновным в хищении 215 млн рублей у финансовой организации, а также 7 млн рублей у одной из вкладчиц — ИП Зайцевой. Суд приговорил экс-бизнесмена к шести годам и трем месяцам лишения свободы.
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