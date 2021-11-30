Миллиардер Петр Кондрашев скрывал статус бенефициара пермского «Экопромбанка»

Петр Кондрашев попросил суд отнестись к заявлению Туева критично. В своем отзыве он заявил, что не является бенефициаром банка, а «инвестором, который по просьбе своего знакомого Туева вложил денежные средства в деятельность банка, при этом оставив контроль за деятельностью банка за его прежним менеджментом». Доводы о свое аффилированности к кипрским оффшорам он называет не доказанными, и напоминает, что проживает в Австрии, тогда как Туев находился на Кипре. Кондрашев называет именно Туева ответственным за доведение «Экопромбанка» до банкротства и называет его слова попыткой переложить ответственность.