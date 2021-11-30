«Спортлото» примет участие в голосовании за звание одного из 50 легендарных брендов

«Лотерея „Спортлото“ — отличный пример того, как известные на протяжении десятков лет бренды не только адаптируются к новым реалиям, но и не теряют интерес россиян. Сегодня, как и 30-40 лет назад, лотереи приносят радость огромному числу участников, а также помогают поддерживать российский спорт. В наши дни традиции спортивных лотерей продолжает „Столото“, крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Как и в советские времена, сегодня государственные лотереи являются серьёзным источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, внося значительный вклад в улучшение качества жизни россиян», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, частью которого является «Столото».