Австрийский бенефициар и национальное достояние. Важные арбитражные процессы ноября

Posted 3 декабря 2021, 06:00
Published 3 декабря 2021, 06:00
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
20 декабря 2021 года арбитражный суд Пермского края вернется к вопросу о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Экопромбанка» миллиардера Петра Кондрашева. Российского олигарха, находящегося на 86-ой строчке в списке Forbes. Конкурсный управляющий банка, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», хочет обязать выплатить 4,13 мдрд рублей. Это требование АСВ и ходатаство об исключении Кондрашева, Ларисы Поповцевой и ООО «Минерал Групп» из реестра кредиторов «Экопромбанка» будет рассматривать коллегия судей.
АСВ в качестве доказательства, что Кондрашев был тайным бенефициара «Экопромбанка» приводит показания бывшего председателя правления Андрея Туева, экстрадированного с Кипра в Россию в 2021 году. Сейчас он находится в СИЗО, его обвиняют в крупной растрате и злоупотреблении полномочиями. Туев опрашивался в суде Никосии при решении вопроса об его экстрадиции и там он показал, что с 2011 года деятельность «Экопромбанка» фактически контролировалась миллиардером Кондрашевым. Топ-менеджер банка указывает, что после его сообщения в 2012 году о проблемах у банка, инвестор начал активно выводить со счетов свои активы.
По воле Кондрашева, указывает в ходатайстве госкорпорация, в 2010 году банк увеличил уставной капитал и разместил по открытой подписке 3,296 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. До этого момента таких акций было 1,7 млрд. С Кондрашевым была достигнута договоренность о финансировании выкупа акций на сумму 64 млн долларов США. Займ проводили с привлечением шести офшорных компаний. Залогом по этим кредитам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций «Экопромбанка». Тогда же в правление банка были введены связанные с ним люди, это в том числе осужденный за хищение денег банка Вадим Манин, Александр Гутин, Евгений Сырцев и Иван Шатров, погибший при загадочных обстоятельствах в Лондоне в 2017 после задержания Манина.
Кондрашев же в своем отзыве на ходатайство указывает, что это именно Туев довел банк до несостоятельности. Он же сам не являлся бенефициаром банка, а «инвестором, который по просьбе своего знакомого Туева вложил денежные средства в деятельность банка, при этом оставив контроль за деятельностью банка за его прежним менеджментом». Доводы о своей аффилированности к кипрским офшорам он называет не доказанными, и напоминает, что проживает в Австрии, тогда как Туев находился на Кипре.
Ноябрь 2021 года для Кондрашева в принципе стал месяцем виртуального возвращения в Россию. Арбитражный суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры о возврате в собственность государства пакетов акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Ведомство обратилось в суд с иском об изъятии у совладельцев СМЗ Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина пакетов 89,5% акций по номинальной стоимости 0,25 рубля и списать их со счетов в АО «Регистратор Интрако», «Пермской фондовой компании» и АКБ «Ланта-Банк».
До конца декабря Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ должен вынести решение по иску конкурсного управляющего компании «ЗУМК-инжиниринг» Анастасии Метлы к АО «Дехканабадский калийный завод» (Узбекистан). Заявитель просит расторгнуть вторую очередь контракта пермского холдинга на расширение производственных мощностей калийного завода в Узбекистане. Также управляющая намерена взыскать с иностранной стороны задолженность по контракту в размере 34,2 млн долларов. Как сообщила журналисту Properm.ru Анастасия Метла, суд при ТПП рассмотрел иск еще осенью, но у него по закону есть три месяца на вынесение решения.
Тот, чью сторону примет международный суд, разрешит исход банкротства не только головной компании Западно-уральского машиностроительного концерна и всех предприятий, но и его основателя Александра Поздеева. Со спора группы ЗУМК с АО «Дехканабадский калийный завод» и началось крушение концерна в 2017 году. «ЗУМК-Инжиниринг» строил и эксплуатировал в Узбекистане горнодобывающий комплекс (рудник) завода калийных удобрений в Дехканабаде. Сторонами был заключен контракт на расширение производственных мощностей завода, общая сумма сделки оценивалась узбекскими СМИ в 122,3 млн долларов. При строительстве и обслуживании рудника между группой компаний ЗУМК и узбекской стороной возникли разногласия в управлении компанией, которые впоследствии переросли в судебную плоскость. В 2020 году Метла отстояла в российских судах требование о возврате эквивалента 6 млн 124 тыс. 455 долларам США в конкурсную массу пермской компании.
В ноябре Пермский краевой суд ужесточил Поздееву наказание по уголовному делу о невыплате зарплат и уклонении от уплаты налогов и заменил условный приговор на реальный срок в колонии общего режима сроком на 3,5 года. Приговор главному бухгалтеру «ЗУМК-Инжиниринг» Татьяне Староверовой оставлен в силе. В первой инстанции она была осуждена к 3 годам условно, но освобождена по амнистии в честь 75-летия Победы. Гособвинение в прениях сторон просило наказать Поздеева пяти годам реального лишения свободы, Староверову — тремя.
Кроме того, Пермский краевой суд удовлетворил иск гражданского ответчика — налоговой службы, которая ходатайствовала о возвращении в бюджет недоплаченной суммы в 20 млн 327 тыс. рублей. Теперь ИФНС по Дзержинскому району Перми может обратиться в Кировский районный суд за взысканием ущерба.
Арбитражный суд Пермского края вновь принял к рассмотрению иск региональной прокуратуры к ОАО «РЖД» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» о законности покупки Товарного двора в Перми за счет регионального бюджета. 26 октября кассационная инстанция полностью отменила нижестоящие решения, по которым оплаченная из регионального бюджета сделка была признана действительной. Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе суда, иск поступил в первую инстанцию 3 ноября, дата первого заседания еще не назначена.
В региональном министерстве транспорта пояснили, что позиция властей региона в отношении иска не изменилась. «Мы по-прежнему считаем сделку соответствующей законодательству», — указали в официальном ответе ведомства.
Прокуратура обратилась в арбитражный суд в июне 2020 года с заявлением о признании ничтожным договора от 29 ноября 2018 года на приобретение 18 объектов недвижимого имущества Товарного двора в Перми. Надзорное ведомство требует применить последствия недействительности ничтожной сделки путем взыскания с общества «РЖД» в бюджет Пермского края денежных средств в сумме 798,7 млн рублей и возврате имущественного комплекса в собственность ОАО «РЖД».
Арбитражный суд исключил из конкурсной массы "Прогноза" часть имущества Дмитрия Андрианова, основателя компании. Неликвидной была признана его доля в 99,999% в PROGNOZ Systems SPRL. Это зарегистрированная в Бельгии дочерняя компании пермского «Прогноза». Основанием для решения стало то, что компания не действует с 2019 года, о чем была публикация в «Бельгийском Вестнике». Также суд ссылается на данные управляющего PROGNOZ Systems SPRL Alainа G. Vandamme. Он ведет процедуру банкротства дочки "Прогноза" в Бельгии и утверждает, что активы у компании отсутствуют.
Стоимость доли Андрианова в PROGNOZ Systems SPRL на текущий момент была оценена в ноль рублей. Ранее в рублевом эквиваленте ее номинальная стоимость равнялась более 4 млрд 988,7 млн рублей.
Как сообщали СМИ в 2012 году, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил шестилетний конвертируемый кредит на 30 млн долларов российской группе «Прогноз» — разработчику программного обеспечения для бизнес-анализа, говорится в сообщении ЕБРР. Кредит поддерживал развитие продуктов компании и расширение ее международных операций. Заемщиком выступила Prognoz Systems SPRL — зарегистрированная в Бельгии холдинговая компания группы.
Процедура банкротства IT-холдинга «Прогноз» была завершена в мае 2021 года. Требования кредиторов к «Прогнозу» составили около 5 млрд рублей. Крупнейшим кредитором является Европейский банк реконструкции и развития (2,17 млрд рублей). Основными кредиторами «Прогноза» являются ООО «Форсайт» (сумма требований 1,9 млрд рублей, 32.76% голосов), ПАО ВТБ (984,9 млн рублей, 16,92% голосов), ФНС России (189,104 млн рублей, 3,36% голосов). Дмитрий Андрианов был признан банкротом 15 мая 2019 года.
Конкурсный управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» Лев Шляпин доказал, что сделки между ЗиД и ООО «Инвест-Строй» не действительны. По их условиям, общество арендовало у завода производственное оборудование.
В результате в ноябре суд взыскал с «Инвест-Строя» 8,755 млн рублей - как последствие не действительной сделки. Эту сумму солидарно взыщут с экс-директора ООО «Инвест — Строй» Ирины Сентябовой, ее супруга, бывшего замдиректора ЗиД Александра Сентябова и бывшего исполнительного директора ЗиД Егора Заворохина.
Заворохин в октябре 2021 года получил смягчение приговора - по УДО его перевели в колонию-поселение. Он был осужден вместе с предпринимателями Овчинниковыми в июне 2019 года за хищение собственности ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» при завышении счетов на оплату тепловой энергии и при ремонте кровли одного из цехов завода. Суммы переплат по данным следствия обналичивались Овчинниковыми. Суд первой инстанции в июне 2019 года приговорил Егора Заворохина и Дениса Овчинникова к семи годам колонии общего режима, Максима Овчинникова — к четырем.
Банкротство бывшей вице-премьера правительства Пермского края Надежды Кочуровой может завершиться мировым соглашением. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство бизнесмена из Чайковского Василия Асфандиярова и предоставил ему возможность до 20 декабря 2021 года выкупить долги бывшего социального вице-премьера регионального правительства Надежды Кочуровой. За двадцать дней бизнесмену необходимо погасить более 33,4 млн рублей.
В начале ноября суд отклонил ходатайство бизнесмена о заключении мирового соглашения для завершения процедуры банкротства. После того, как долги банков перейдут в его руки, этот процесс может быть продолжен.
В октябре на торги был выставлен принадлежащий семье Кочуровых дом на улице Вольской на правом берегу Камы в Перми. Начальная стоимость дома общей площадью 308,3 кв.м вместе с земельным участком и надворными постройками общей площадью 1226 кв.м составила более 6 млн 571 тыс. рублей. Эта недвижимость находится в залоге у ПАО «Сбербанк». В ноябре торги были остановлены — до разрешения вопроса о выкупе банковских долгов.
1 ноября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу российского спортивного агента Сергея Базанова на решение первой инстанции о требовании о привлечении к субсидиарной ответственности по банкротству «Амкара» руководства и членов правления футбольного клуба. Жалоба будет рассмотрена 22 декабря.
19 августа арбитражный суд Пермского края отказал Базанову в удовлетворении иска. Спортивный агент, которому «Амкар» задолжал 10 млн рублей, просил сул назвать руководителей клуба ответственными за невозможность полного погашения требований кредиторов на сумму в 65 млн рублей, 550 тыс. долларов США и 24 тыс. евро. Экс-президента «Амкара» Геннадия Шилова Базанов просил также привлечь за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве на сумму в 359 млн рублей.
По мнению футбольного агента, члены правления и два бывших гендиректора «Амкара» Игорь Резвухин и Виктор Засульский, экс-министр спорта Павел Лях, председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов и депутаты заксобрания Прикамья Николай Благов, Армен Гарслян, Игорь Папков также бездействовали. Во время рассмотрения иска в первой инстанции представитель правительства Пермского края Алексей Ландарь от имени кабмина заявил, что руководство «Амкара» все делало правильно и даже публично назвал причину банкротства — отказ региональной власти от спонсирования спорта высоких достижений.