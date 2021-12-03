Австрийский бенефициар и национальное достояние. Важные арбитражные процессы ноября

По воле Кондрашева, указывает в ходатайстве госкорпорация, в 2010 году банк увеличил уставной капитал и разместил по открытой подписке 3,296 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. До этого момента таких акций было 1,7 млрд. С Кондрашевым была достигнута договоренность о финансировании выкупа акций на сумму 64 млн долларов США. Займ проводили с привлечением шести офшорных компаний. Залогом по этим кредитам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций «Экопромбанка». Тогда же в правление банка были введены связанные с ним люди, это в том числе осужденный за хищение денег банка Вадим Манин, Александр Гутин, Евгений Сырцев и Иван Шатров, погибший при загадочных обстоятельствах в Лондоне в 2017 после задержания Манина.