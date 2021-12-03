Скончались 20 человек. В Прикамье за сутки выявлено 693 заболевших коронавирусом

Сейчас в тяжелом состоянии в «ковидных» стационарах находятся 293 пациента (11 заболевших сделали прививку от COVID-19), из них 125 подключены к ИВЛ. В Пермском крае развернуто 3,8 тыс. коек, 2 696 из них занято. За сутки проведен 10 351 ПЦР-тест на коронавирус. От COVID-19 скончались еще 20 человек, 676 — выздоровели.