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Posted 3 декабря 2021, 09:02

Published 3 декабря 2021, 09:02

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

Скончались 20 человек. В Прикамье за сутки выявлено 693 заболевших коронавирусом

Скончались 20 человек. В Прикамье за сутки выявлено 693 заболевших коронавирусом

3 декабря 2021, 09:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас на ИВЛ находятся 125 человек.

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 693 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Из них 85 человек были вакцинированы.

Сейчас в тяжелом состоянии в «ковидных» стационарах находятся 293 пациента (11 заболевших сделали прививку от COVID-19), из них 125 подключены к ИВЛ. В Пермском крае развернуто 3,8 тыс. коек, 2 696 из них занято. За сутки проведен 10 351 ПЦР-тест на коронавирус. От COVID-19 скончались еще 20 человек, 676 — выздоровели.

В Пермском крае можно сделать прививку от коронавируса. С начала вакцинации однокомпонентной вакциной или первым компонентом препарата привились 1 млн 178 тыс. 84 человека (+8 325 за сутки), завершили иммунизацию 837 656 жителей региона (+10 831 за сутки). Всего за время распространения COVID-19 в Прикамье зарегистрировано 142 848 случаев заболевания.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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