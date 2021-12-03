Скончались 20 человек. В Прикамье за сутки выявлено 693 заболевших коронавирусом

Posted 3 декабря 2021, 09:02
Published 3 декабря 2021, 09:02
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 693 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Из них 85 человек были вакцинированы.
Сейчас в тяжелом состоянии в «ковидных» стационарах находятся 293 пациента (11 заболевших сделали прививку от COVID-19), из них 125 подключены к ИВЛ. В Пермском крае развернуто 3,8 тыс. коек, 2 696 из них занято. За сутки проведен 10 351 ПЦР-тест на коронавирус. От COVID-19 скончались еще 20 человек, 676 — выздоровели.
В Пермском крае можно сделать прививку от коронавируса. С начала вакцинации однокомпонентной вакциной или первым компонентом препарата привились 1 млн 178 тыс. 84 человека (+8 325 за сутки), завершили иммунизацию 837 656 жителей региона (+10 831 за сутки). Всего за время распространения COVID-19 в Прикамье зарегистрировано 142 848 случаев заболевания.