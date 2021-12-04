МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Пермском крае

Завтра, 5 декабря, по прогнозу синоптиков в Прикамье будет облачно, ночью пройдут мокрый снег с дождем. Порывы юго-западного ветра ночью местами достигнут 17 м/с. Спасатели рекомендуют во время гололеда передвигаться осторожно и без спешки. Водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Автомобилисты должны учитывать погодные условия перед поездками и не превышать скоростной режим.