МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Пермском крае

Posted 4 декабря 2021, 12:11
Published 4 декабря 2021, 12:11
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Спасатели предупреждают о гололедице и сильном ветре в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Завтра, 5 декабря, по прогнозу синоптиков в Прикамье будет облачно, ночью пройдут мокрый снег с дождем. Порывы юго-западного ветра ночью местами достигнут 17 м/с. Спасатели рекомендуют во время гололеда передвигаться осторожно и без спешки. Водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Автомобилисты должны учитывать погодные условия перед поездками и не превышать скоростной режим.
О происшествиях сообщайте по номеру 112.