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Posted 4 декабря 2021, 12:11

Published 4 декабря 2021, 12:11

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Пермском крае

МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Пермском крае

4 декабря 2021, 12:11
Фото: 1MI.
О происшествиях сообщайте по номеру 112.

Спасатели предупреждают о гололедице и сильном ветре в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Завтра, 5 декабря, по прогнозу синоптиков в Прикамье будет облачно, ночью пройдут мокрый снег с дождем. Порывы юго-западного ветра ночью местами достигнут 17 м/с. Спасатели рекомендуют во время гололеда передвигаться осторожно и без спешки. Водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Автомобилисты должны учитывать погодные условия перед поездками и не превышать скоростной режим.

О происшествиях сообщайте по номеру 112.

#Регион#Мчс
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