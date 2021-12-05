Полиция раскрыла подробности дела о серийных грабителях из Губахи

Установлено, что 33-летний организатор группы привлек в ее состав двоих ранее судимых знакомых 46 и 37 лет в качестве непосредственных исполнителей на случай, если попадут под наблюдение сотрудников правоохранительных органов, то все подозрения в совершении хищений падут на них, а не на него. Сам же мужчина отвечал за мобильность группы, перевозку похищенного имущества, его сбыт и распределение доходов. В таком составе обвиняемые совершили две кражи. Незаконно проникнув в мебельных цех и гараж, расположенные в разных поселках Чусовского городского округа, они похитили электроинструменты. Краденое имущество вывезли на специально приспособленный для этого приусадебный участок, а затем сбыли.