Полиция раскрыла подробности дела о серийных грабителях из Губахи

Posted 5 декабря 2021, 04:47
Published 5 декабря 2021, 04:47
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о серии краж в Губахе. Обвинение в совершении преступления предъявлено четырем местным жителям. С января по апрель 2021 года мужчины совершили серию краж на общую сумму порядка 1,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Установлено, что 33-летний организатор группы привлек в ее состав двоих ранее судимых знакомых 46 и 37 лет в качестве непосредственных исполнителей на случай, если попадут под наблюдение сотрудников правоохранительных органов, то все подозрения в совершении хищений падут на них, а не на него. Сам же мужчина отвечал за мобильность группы, перевозку похищенного имущества, его сбыт и распределение доходов. В таком составе обвиняемые совершили две кражи. Незаконно проникнув в мебельных цех и гараж, расположенные в разных поселках Чусовского городского округа, они похитили электроинструменты. Краденое имущество вывезли на специально приспособленный для этого приусадебный участок, а затем сбыли.
Затем организатор и его 46-летний сообщник незаконно проникли на территорию "Метафракса" и срезали находящийся в бухтах электрический кабель.
Далее организатор осознав, что хищение кабеля с территории предприятия можно производить в большем объеме и ему для этого необходим грузовой транспорт и лица, имеющие водительское удостоверение, решил привлечь в состав группы еще знакомых. В дальнейшем все обвиняемые совершили еще три кражи кабеля с территории химического предприятия. Похищенное они вывозили в пункты приема металла, а выручку делили между собой.
Уголовное дело в отношении организатора выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск. Троим участникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде запрета совершения определенных действий.