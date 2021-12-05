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Posted 5 декабря 2021, 04:47

Published 5 декабря 2021, 04:47

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

Полиция раскрыла подробности дела о серийных грабителях из Губахи

5 декабря 2021, 04:47
Крали электроинструмент, срезали кабель и вывозили для продажи. В Прикамье завершено расследование краж на предприятиях в Губахе.

Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о серии краж в Губахе. Обвинение в совершении преступления предъявлено четырем местным жителям. С января по апрель 2021 года мужчины совершили серию краж на общую сумму порядка 1,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что 33-летний организатор группы привлек в ее состав двоих ранее судимых знакомых 46 и 37 лет в качестве непосредственных исполнителей на случай, если попадут под наблюдение сотрудников правоохранительных органов, то все подозрения в совершении хищений падут на них, а не на него. Сам же мужчина отвечал за мобильность группы, перевозку похищенного имущества, его сбыт и распределение доходов. В таком составе обвиняемые совершили две кражи. Незаконно проникнув в мебельных цех и гараж, расположенные в разных поселках Чусовского городского округа, они похитили электроинструменты. Краденое имущество вывезли на специально приспособленный для этого приусадебный участок, а затем сбыли.

Затем организатор и его 46-летний сообщник незаконно проникли на территорию "Метафракса" и срезали находящийся в бухтах электрический кабель.

Далее организатор осознав, что хищение кабеля с территории предприятия можно производить в большем объеме и ему для этого необходим грузовой транспорт и лица, имеющие водительское удостоверение, решил привлечь в состав группы еще знакомых. В дальнейшем все обвиняемые совершили еще три кражи кабеля с территории химического предприятия. Похищенное они вывозили в пункты приема металла, а выручку делили между собой.

Уголовное дело в отношении организатора выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск. Троим участникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде запрета совершения определенных действий.

#Происшествия
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