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Posted 5 декабря 2021, 04:20

Published 5 декабря 2021, 04:20

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Завершена постройка лайнера МС-21-300 из российских композитных материалов

5 декабря 2021, 04:20
Пока на самолете установлены двигатели Pratt & Whitney. Лайнер с пермскими моторами ПД-14 начнут сертифицировать в 2022 году.

Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) завершила постройку первого самолета МС-21–300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

29 ноября 2021 года самолет был переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в летно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят воздушное судно к первому полету.

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началось после введения США торговых ограничения в отношении компании «АэроКомпозит» в сентябре 2018 года.

«Использование прочных и легких композитов позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа», — отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% — это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21–300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». Пока на самолете установлены двигатели Pratt & Whitney. Лайнер с пермскими моторами ПД-14 начнут сертифицировать в 2022 году.

#Видео#Общество#МС-21-300
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