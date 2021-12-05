Завершена постройка лайнера МС-21-300 из российских композитных материалов

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% — это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21–300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». Пока на самолете установлены двигатели Pratt & Whitney. Лайнер с пермскими моторами ПД-14 начнут сертифицировать в 2022 году.