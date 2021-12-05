Завершена постройка лайнера МС-21-300 из российских композитных материалов

Posted 5 декабря 2021, 04:20
Published 5 декабря 2021, 04:20
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) завершила постройку первого самолета МС-21–300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
29 ноября 2021 года самолет был переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в летно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят воздушное судно к первому полету.
Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началось после введения США торговых ограничения в отношении компании «АэроКомпозит» в сентябре 2018 года.
«Использование прочных и легких композитов позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа», — отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% — это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21–300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». Пока на самолете установлены двигатели Pratt & Whitney. Лайнер с пермскими моторами ПД-14 начнут сертифицировать в 2022 году.