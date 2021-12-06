Молодые специалисты «ЕвроХима» стали лауреатами Международной премии #МыВместе

Posted 6 декабря 2021, 06:02
Published 6 декабря 2021, 06:02
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко удостоена награды Международной премии #МыВместе, проводимой при поддержке президента РФ в целях содействия достижению Национальных целей развития России, развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.
За активную реализацию практик корпоративного волонтёрства и программу #20ДобрыхДелЕвроХима в российских регионах премией #МыВместе награждён Совет молодых специалистов «ЕвроХима». Диплом лауреатов премии молодым специалистам «ЕвроХима» вручил председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев. По его словам, «эта награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в самых различных регионах России, от Заполярья до Кавказа».
В 2021 году компании «ЕвроХим» исполнилось 20 лет, и в честь этого юбилея на всех предприятиях была развёрнута волонтёрская программа #20ДобрыхДелЕвроХима, которую, в течение всего года воплощали в жизнь молодые специалисты и волонтёры компании. Молодые активисты компании «ЕвроХим» в разных уголках страны на протяжении года помогали нуждающимся, совершая добрые дела в городах присутствия.
При поддержке оперативного штаба компании волонтёры оказывали помощь учреждениям здравоохранения и образования, реализовали многочисленные экологические и спортивные мероприятия, онлайн-проекты для детей и молодёжи, проводили акции по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в каждом городе присутствия.
В Пермском крае в авангарде социальной программы #20ДобрыхДелЕвроХим — молодые специалисты Усольского калийного комбината. В рамках проекта они организовали и провели порядка 20 мероприятий социальной направленности в Березниках, Романово и Вогулке, среди которых образовательные, экологические и культурно-просветительские акции. Усольский калийный комбинат, понимая сложность ситуации в сфере здравоохранения, поддерживает «Краевую больницу имени Вагнера» в городе Березники. Осенью для больницы был закуплен современный дорогостоящий анестезиологический аппарат, чуть раньше привозили большую партию «расходников» для профилактики инфекции. Сейчас идёт закупка импортных дефибрилляторов для отделения реанимации.
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку достижениям добровольческого движения «ЕвроХима»: «Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции», — отмечено в письме президента коллективу компании.
Волонтёрские инициативы молодых специалистов «ЕвроХима» получили широкое признание общественности: 1 декабря они стали лауреатами конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимого ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров», и вот теперь удостоились престижной Международной премии #МыВместе.