Молодые специалисты «ЕвроХима» стали лауреатами Международной премии #МыВместе

В 2021 году компании «ЕвроХим» исполнилось 20 лет, и в честь этого юбилея на всех предприятиях была развёрнута волонтёрская программа #20ДобрыхДелЕвроХима, которую, в течение всего года воплощали в жизнь молодые специалисты и волонтёры компании. Молодые активисты компании «ЕвроХим» в разных уголках страны на протяжении года помогали нуждающимся, совершая добрые дела в городах присутствия.