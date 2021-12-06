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Posted 6 декабря 2021, 05:43

Published 6 декабря 2021, 05:43

Modified 2 марта 2023, 15:56

Updated 2 марта 2023, 15:56

В Перми больше не работает услуга социального такси. Что произошло и куда обращаться инвалидам

6 декабря 2021, 05:43
С предыдущим подрядчиком контракт расторгли еще в апреле. С тех пор власти пытаются найти нового исполнителя услуг.

В Перми временно недоступна услуга социального такси для инвалидов. Об этом Properm.ru сообщали читатели.

В краевом министерстве социального развития в ответ на запрос пояснили, что прежний подрядчик приостановил исполнение контракта. Для получения услуги пермяки с инвалидностью могут обратиться в Службу социальных участковых, которая также занимается перевозками. Чтобы связаться со своим социальным участковым, нужно посетить соответствующий раздел на сайте Минсоца, выбрать свою территорию и микрорайон проживания. Или пермяки могут получить консультацию по номеру Скорой социальной помощи — 129 со стационарного телефона или 8 800 100–83–05 с мобильного. Звонки принимаются круглосуточно.

Сейчас территориальное управление Минсоцразвития ищет нового исполнителя транспортных услуг в Перми. Судя по порталу госзакупок, электронный аукцион на поиск подрядчика еще не объявили. В начале апреля и конце мая власти уже искали исполнителя и были готовы заплатить 2,36 млн рублей за оказание транспортных услуг за второе полугодие 2021 года. В мае на торги заявился только один участник — ИП Бекмансурова Н.С. Из-за этого аукцион был признан несостоявшимся.

С предыдущим поставщиком услуги, ООО «Социальное такси-Ангел», территориальное управление Минсоцразвития по Перми расторгло контракт в марте текущего года. Тогда выяснилось, что компания в течение шести лет перевозила пассажиров без лицензии. Краевой Арбитражный суд приговорил директора организации к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Сейчас компания оспаривает это решение в судах.

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#Общество
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