В Перми больше не работает услуга социального такси. Что произошло и куда обращаться инвалидам

С предыдущим подрядчиком контракт расторгли еще в апреле. С тех пор власти пытаются найти нового исполнителя услуг.

В Перми временно недоступна услуга социального такси для инвалидов. Об этом Properm.ru сообщали читатели. В краевом министерстве социального развития в ответ на запрос пояснили, что прежний подрядчик приостановил исполнение контракта. Для получения услуги пермяки с инвалидностью могут обратиться в Службу социальных участковых, которая также занимается перевозками. Чтобы связаться со своим социальным участковым, нужно посетить соответствующий раздел на сайте Минсоца, выбрать свою территорию и микрорайон проживания. Или пермяки могут получить консультацию по номеру Скорой социальной помощи — 129 со стационарного телефона или 8 800 100–83–05 с мобильного. Звонки принимаются круглосуточно. Сейчас территориальное управление Минсоцразвития ищет нового исполнителя транспортных услуг в Перми. Судя по порталу госзакупок, электронный аукцион на поиск подрядчика еще не объявили. В начале апреля и конце мая власти уже искали исполнителя и были готовы заплатить 2,36 млн рублей за оказание транспортных услуг за второе полугодие 2021 года. В мае на торги заявился только один участник — ИП Бекмансурова Н.С. Из-за этого аукцион был признан несостоявшимся. С предыдущим поставщиком услуги, ООО «Социальное такси-Ангел», территориальное управление Минсоцразвития по Перми расторгло контракт в марте текущего года. Тогда выяснилось, что компания в течение шести лет перевозила пассажиров без лицензии. Краевой Арбитражный суд приговорил директора организации к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Сейчас компания оспаривает это решение в судах. Главная новость по теме В Перми на службу социального такси возбудили уголовное дело. С организацией работал краевой Минсоц