properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2021, 10:35

Published 7 декабря 2021, 10:35

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

После публикации Properm.ru жителей улицы 2-й Мулянской обеспечат чистой водой

7 декабря 2021, 10:35
Сюжет
Коммунальный рай
Пермяки с 2019 года покупают воду и пишут обращения властям, потому что вода в колодцах отравлена фенолами. Чиновники никак не решали проблему.

В Дзержинском районе Перми для жителей ул. 2-я Мулянская установят водоразборные краны. Такое решение приняли на прошлой неделе на совещании администрации Дзержинского района. Сначала ООО «Новогор-Прикамье» предлагало установить водоразборную колонку, однако решило остановиться на кранах.

Как сообщает пресс-служба «Новогора», техника будет находиться в нежилых зданиях по ул. Куфонина, 10в и на проспекте Парковый, 16/1, где расположен ЦТП. Специалисты компании обещают завершить работы до 20 декабря. По поручению администрации Дзержинского района территориальный совет общественного самоуправления «Заостровка» должен передать жителям информацию об адресах водоразборных кранов. В «Новогоре» Properm.ru обещали позднее ответить на вопрос о том, как будут начислять платежи за воду.

Пермяки рассказывали Properm.ru, что с 2019 года никто не решает проблему грязной питьевой воды в колодцах. По их заявлению Росприроднадзор провел проверку и выяснил, что вода в скважине отравлена нефтепродуктами. Жители улицы писали обращения в администрацию города, где им ответили, что на территории микрорайона могут провести сети водоснабжения только в период с 2024 по 2028 годы. Также пермяки просили администрацию Дзержинского района о помощи. Однако чиновники до выхода публикации игнорировали проблему.

Главная новость по теме
«Вода в скважинах отравлена». Администрация Перми не может обеспечить питьевой водой жителей одной улицы
#Общество#Коммунальный рай#Новогор-прикамье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика