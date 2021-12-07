После публикации Properm.ru жителей улицы 2-й Мулянской обеспечат чистой водой

Пермяки рассказывали Properm.ru, что с 2019 года никто не решает проблему грязной питьевой воды в колодцах. По их заявлению Росприроднадзор провел проверку и выяснил, что вода в скважине отравлена нефтепродуктами. Жители улицы писали обращения в администрацию города, где им ответили, что на территории микрорайона могут провести сети водоснабжения только в период с 2024 по 2028 годы. Также пермяки просили администрацию Дзержинского района о помощи. Однако чиновники до выхода публикации игнорировали проблему.