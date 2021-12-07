После публикации Properm.ru жителей улицы 2-й Мулянской обеспечат чистой водой

Posted 7 декабря 2021, 10:35
Published 7 декабря 2021, 10:35
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
В Дзержинском районе Перми для жителей ул. 2-я Мулянская установят водоразборные краны. Такое решение приняли на прошлой неделе на совещании администрации Дзержинского района. Сначала ООО «Новогор-Прикамье» предлагало установить водоразборную колонку, однако решило остановиться на кранах.
Как сообщает пресс-служба «Новогора», техника будет находиться в нежилых зданиях по ул. Куфонина, 10в и на проспекте Парковый, 16/1, где расположен ЦТП. Специалисты компании обещают завершить работы до 20 декабря. По поручению администрации Дзержинского района территориальный совет общественного самоуправления «Заостровка» должен передать жителям информацию об адресах водоразборных кранов. В «Новогоре» Properm.ru обещали позднее ответить на вопрос о том, как будут начислять платежи за воду.
Пермяки рассказывали Properm.ru, что с 2019 года никто не решает проблему грязной питьевой воды в колодцах. По их заявлению Росприроднадзор провел проверку и выяснил, что вода в скважине отравлена нефтепродуктами. Жители улицы писали обращения в администрацию города, где им ответили, что на территории микрорайона могут провести сети водоснабжения только в период с 2024 по 2028 годы. Также пермяки просили администрацию Дзержинского района о помощи. Однако чиновники до выхода публикации игнорировали проблему.