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Posted 7 декабря 2021, 05:31

Published 7 декабря 2021, 05:31

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Проект спорткомплекса в экстрим-парке в Перми прошел госэкспертизу

Проект спорткомплекса в экстрим-парке в Перми прошел госэкспертизу

7 декабря 2021, 05:31
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Сюжет
Никогданибудь
Чиновники хотят достроить спортивный объект до конца этого года. Сейчас подрядчик устраняет выявленные недочеты.

Краевое управление государственной экспертизы выдало положительное заключение на проект обустройства территории экстрим-парка в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства.

Застройщиком объекта выступает МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс». Разработкой проектной документации занималась компания ООО «Росмаш». Согласно проекту, в здании спорткомплекса появятся залы для групповых программ и занятий физкультурой, раздевалки, медкабинет и кафе. Крышу спорткомплекса будут использовать для проведения спортивных мероприятий. После обустройства здания планируется выполнить ландшафтные работы, построить более 20 новых площадок для занятий физкультурой, игровыми видами спорта, скандинавской ходьбой, а также обустроить памп-трек (трасса для велосипедистов). В спорткомплексе хотят проводить соревнования всероссийского и международного уровня.

Администрация Перми выбрала подрядчика еще в 2019 году. Победитель торгов должен был завершить строительство еще в июле прошлого года, но потом дважды переносил сроки. В июне текущего года выяснилось, что у заказчика работ, МКУ «Управление технического заказчика», не было разрешения на строительство. Городские власти обещают, что достроят спорткомплекс до конца текущего года.

Прокуратура оштрафовала юрлицо на 510 тыс. рублей, а мэр города Алексей Дёмкин получил представление. В результате объект решили достроить. Сейчас подрядчик ООО «СК «Основа» устраняет замечания по отделке фасада и амфитеатра, о которых ранее не говорилось в ответах на запросы Properm.ru. Кроме того, вокруг спорткомплекса решили установить забор.

#Недвижимость#Никогданибудь
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