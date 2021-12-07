Проект спорткомплекса в экстрим-парке в Перми прошел госэкспертизу

Posted 7 декабря 2021, 05:31
Published 7 декабря 2021, 05:31
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Краевое управление государственной экспертизы выдало положительное заключение на проект обустройства территории экстрим-парка в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства.
Застройщиком объекта выступает МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс». Разработкой проектной документации занималась компания ООО «Росмаш». Согласно проекту, в здании спорткомплекса появятся залы для групповых программ и занятий физкультурой, раздевалки, медкабинет и кафе. Крышу спорткомплекса будут использовать для проведения спортивных мероприятий. После обустройства здания планируется выполнить ландшафтные работы, построить более 20 новых площадок для занятий физкультурой, игровыми видами спорта, скандинавской ходьбой, а также обустроить памп-трек (трасса для велосипедистов). В спорткомплексе хотят проводить соревнования всероссийского и международного уровня.
Администрация Перми выбрала подрядчика еще в 2019 году. Победитель торгов должен был завершить строительство еще в июле прошлого года, но потом дважды переносил сроки. В июне текущего года выяснилось, что у заказчика работ, МКУ «Управление технического заказчика», не было разрешения на строительство. Городские власти обещают, что достроят спорткомплекс до конца текущего года.
Прокуратура оштрафовала юрлицо на 510 тыс. рублей, а мэр города Алексей Дёмкин получил представление. В результате объект решили достроить. Сейчас подрядчик ООО «СК «Основа» устраняет замечания по отделке фасада и амфитеатра, о которых ранее не говорилось в ответах на запросы Properm.ru. Кроме того, вокруг спорткомплекса решили установить забор.