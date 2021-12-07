Проект спорткомплекса в экстрим-парке в Перми прошел госэкспертизу

Администрация Перми выбрала подрядчика еще в 2019 году. Победитель торгов должен был завершить строительство еще в июле прошлого года, но потом дважды переносил сроки. В июне текущего года выяснилось, что у заказчика работ, МКУ «Управление технического заказчика», не было разрешения на строительство. Городские власти обещают, что достроят спорткомплекс до конца текущего года.