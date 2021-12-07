properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2021, 10:00

Published 7 декабря 2021, 10:00

Modified 2 марта 2023, 15:53

Updated 2 марта 2023, 15:53

В ПГНИУ ответили на выводы экспертизы «о неработающей сигнализации» в день стрельбы

В ПГНИУ ответили на выводы экспертизы «о неработающей сигнализации» в день стрельбы

7 декабря 2021, 10:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
29 ноября управление федерального казначейства завершило выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности Пермского государственного национального университета. По ее итогам были назван ряд нарушений, в том числе — завышение стоимости работ и закупка более дешевого оборудования.

По итогам выездной проверки управлением федерального казначейства Пермского края (УФК) были назван ряд нарушений, в том числе указываются причины, по которым не сработала сигнализация 20 сентября во время нападения Тимура Бекмансурова. Об этом написал telegram-канал Mash, документ также есть в распоряжении Properm.ru. В вузе подтвердили, что акт проверки УФК был получен.

«Замечания в отношении систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа не обоснованы. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. В настоящее время вуз проводит дополнительную экспертизу. По ее результатам возражения будут направлены в контрольные органы», — указывается в официальном ответе полученном Properm.ru в университете. В комментарии говорится, что вуз оставляет за собой право для обращения в суд.

В акте казначейства указывается в том числе на допущенные финансовые нарушения на сумму более 36,39 млн рублей. В том числе — при приемке работ по госконтрактам на поставку и монтажом систем безопасности и видеосистем, которым занималась компания «СКУД», и на установку систем противопожарной безопасности «Стрелец-Мониторинг», которое получило пермское ООО «ЭРА».

Выводы казначейства сделаны в том числе на основании проведенной экспертизе состояния систем безопасности, ее готовило для правоохранительных органов ООО СК «Пермтехбезопасность». По информации Properm.ru, силовики сейчас проводят расследование не только самого факта массового расстрела. В рамках следствия сегодня, 7 декабря был продлен срок ареста Тимуру Бекмансурову.

Помимо этого силовики изучают другие причины, которые смогли привести к свободному проносу боевого оружия на территорию кампуса университета, в том числе — работу систем безопасности. Это поручение дал сразу после ЧП в вузе глава СКР Александр Бастрыкин. Следователь первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю Сергей Душкин при общении с журналистами после заседания суда отказался комментировать какие-либо иные следственные действия кроме расследования уголовного дела в отношении Бекмансурова.

Главная новость по теме
Во время массового убийства 20 сентября в ПГНИУ не работала сигнализация
#Общество#Стрельба в университете#Стрельба в пгниу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика