В ПГНИУ ответили на выводы экспертизы «о неработающей сигнализации» в день стрельбы

Posted 7 декабря 2021, 10:00
Published 7 декабря 2021, 10:00
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
По итогам выездной проверки управлением федерального казначейства Пермского края (УФК) были назван ряд нарушений, в том числе указываются причины, по которым не сработала сигнализация 20 сентября во время нападения Тимура Бекмансурова. Об этом написал telegram-канал Mash, документ также есть в распоряжении Properm.ru. В вузе подтвердили, что акт проверки УФК был получен.
«Замечания в отношении систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа не обоснованы. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. В настоящее время вуз проводит дополнительную экспертизу. По ее результатам возражения будут направлены в контрольные органы», — указывается в официальном ответе полученном Properm.ru в университете. В комментарии говорится, что вуз оставляет за собой право для обращения в суд.
В акте казначейства указывается в том числе на допущенные финансовые нарушения на сумму более 36,39 млн рублей. В том числе — при приемке работ по госконтрактам на поставку и монтажом систем безопасности и видеосистем, которым занималась компания «СКУД», и на установку систем противопожарной безопасности «Стрелец-Мониторинг», которое получило пермское ООО «ЭРА».
Выводы казначейства сделаны в том числе на основании проведенной экспертизе состояния систем безопасности, ее готовило для правоохранительных органов ООО СК «Пермтехбезопасность». По информации Properm.ru, силовики сейчас проводят расследование не только самого факта массового расстрела. В рамках следствия сегодня, 7 декабря был продлен срок ареста Тимуру Бекмансурову.
Помимо этого силовики изучают другие причины, которые смогли привести к свободному проносу боевого оружия на территорию кампуса университета, в том числе — работу систем безопасности. Это поручение дал сразу после ЧП в вузе глава СКР Александр Бастрыкин. Следователь первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю Сергей Душкин при общении с журналистами после заседания суда отказался комментировать какие-либо иные следственные действия кроме расследования уголовного дела в отношении Бекмансурова.