В ПГНИУ ответили на выводы экспертизы «о неработающей сигнализации» в день стрельбы

«Замечания в отношении систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа не обоснованы. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. В настоящее время вуз проводит дополнительную экспертизу. По ее результатам возражения будут направлены в контрольные органы», — указывается в официальном ответе полученном Properm.ru в университете. В комментарии говорится, что вуз оставляет за собой право для обращения в суд.