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Posted 8 декабря 2021, 07:09

Published 8 декабря 2021, 07:09

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Дело о нападении на пермского адвоката направили в суд

Дело о нападении на пермского адвоката направили в суд

8 декабря 2021, 07:09
Фото: 1MI.
В марте на пермского адвоката Евгения Елькина было совершено покушение. Расследованием занимался следственный комитет.

Ленинский районный суд начнет рассматривать уголовное дело о нападении на пермского адвоката Евгения Елькина, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. В качестве подозреваемых выступают трое жителей Березников.

Следствием было установлено, что в начале 2021 года 47 летний житель Березников, решил организовать нападение на Елькина. Причиной стало то, что адвокат консультировал людей, что не входило в интересы заказчика нападения. Он за крупное денежное вознаграждение пригласил помочь еще двоих. Последние в свою очередь склонили к исполнению преступления еще одного злоумышленника, передав ему необходимую информацию и орудия совершения преступления.

Утром в один из дней марта 2021 года, подкараулив адвоката возле его дома в Ленинском районе исполнитель преступления нанес ему не менее двух ударов молотком по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Адвоката Елькина госпитализировали.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются ч. 3 ст. 33, п. «г», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Организация совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 5 ст. 33, п. «г», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Подстрекательство и пособничество в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета, используемого в качестве оружия), п. «г», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по найму, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

С четвертым участником, являвшимся подстрекателем и пособником совершения преступления, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. С ним прокуратурой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что способствовало изобличению и уголовному преследованию всех виновных лиц.

#Общество
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