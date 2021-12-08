Дело о нападении на пермского адвоката направили в суд

Posted 8 декабря 2021, 07:09
Published 8 декабря 2021, 07:09
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Ленинский районный суд начнет рассматривать уголовное дело о нападении на пермского адвоката Евгения Елькина, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. В качестве подозреваемых выступают трое жителей Березников.
Следствием было установлено, что в начале 2021 года 47 летний житель Березников, решил организовать нападение на Елькина. Причиной стало то, что адвокат консультировал людей, что не входило в интересы заказчика нападения. Он за крупное денежное вознаграждение пригласил помочь еще двоих. Последние в свою очередь склонили к исполнению преступления еще одного злоумышленника, передав ему необходимую информацию и орудия совершения преступления.
Утром в один из дней марта 2021 года, подкараулив адвоката возле его дома в Ленинском районе исполнитель преступления нанес ему не менее двух ударов молотком по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Адвоката Елькина госпитализировали.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются ч. 3 ст. 33, п. «г», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Организация совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 5 ст. 33, п. «г», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Подстрекательство и пособничество в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета, используемого в качестве оружия), п. «г», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по найму, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
С четвертым участником, являвшимся подстрекателем и пособником совершения преступления, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. С ним прокуратурой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что способствовало изобличению и уголовному преследованию всех виновных лиц.