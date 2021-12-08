Дело о нападении на пермского адвоката направили в суд

Следствием было установлено, что в начале 2021 года 47 летний житель Березников, решил организовать нападение на Елькина. Причиной стало то, что адвокат консультировал людей, что не входило в интересы заказчика нападения. Он за крупное денежное вознаграждение пригласил помочь еще двоих. Последние в свою очередь склонили к исполнению преступления еще одного злоумышленника, передав ему необходимую информацию и орудия совершения преступления.