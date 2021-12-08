В Перми за мошенничество с ценными бумагами покойных акционеров осуждены участники преступной группы

Суд с учетом позиции гособвинения назначил Андрею Жупанову три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Наталья Кукшина получила три года условного срока, а Лидия Удальчикова — два года условно со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Приговор в отношении Лидии Удальчиковой вступил в законную силу 30 ноября текущего года. Остальные соучастники еще могут его обжаловать.