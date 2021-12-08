В Перми за мошенничество с ценными бумагами покойных акционеров осуждены участники преступной группы

Posted 8 декабря 2021, 14:38
Published 8 декабря 2021, 14:38
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
Ленинский районный суд Перми вынес приговор одному из участников преступной группы, состоящей из четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Суд установил, что обвиняемый Андрей Жупанов вместе с тремя соучастницами в 2019 году разработал план, по которому они похищали наследство покойных акционеров промышленной корпорации. Как уточнили Properm.ru в пресс-службе суда, речь идет о березниковской «ВСМПО-Ависма». Злоумышленники имели доступ к базе реестра, в котором указывались владельцы акций компаний. Они вычисляли в списке тех акционеров, чьи родственники долгое время не заявляли права на ценные бумаги.
После этого одна из соучастниц, которая сейчас находится в розыске, по поддельным документам пыталась получить деньги за продажу акций в размере 1,3 млн рублей. Андрей Жупанов хотел присвоить 1,29 млн рублей, Наталье Кукшиной могло достаться 1,7 млн рублей, а Лидия Удальчикова планировала забрать себе 1,7 млн рублей. Однако им не удалось довести задуманное до конца. Служба безопасности предприятия и сотрудники правоохранительных органов обнаружили попытку хищения при проверке документов.
Суд с учетом позиции гособвинения назначил Андрею Жупанову три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Наталья Кукшина получила три года условного срока, а Лидия Удальчикова — два года условно со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Приговор в отношении Лидии Удальчиковой вступил в законную силу 30 ноября текущего года. Остальные соучастники еще могут его обжаловать.
В отношении еще одной соучастницы расследование уголовного дела приостановлено, так как ее объявили в розыск.