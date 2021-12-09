Для выхода на рынок пермского двигателя ПД-14 из бюджета России направят 50 миллиардов рублей

Правительство дополнительно выделит двигателестроителям свыше 44,6 млрд рублей на разработку и производство уникального двигателя большой тяги ПД-35 и более 50 млрд рублей для ускорения выхода на рынок первого российского двигателя нового поколения ПД-14. Он станет альтернативой иностранным аналогам при производстве самолета МС-21. Сейчас для серийного производства сертифицируется новый российский лайнер с двигателями Pratt & Whitney. Это сообщил премьер правительства России Михаил Мишустин на совещании на площадке «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы».