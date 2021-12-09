Для выхода на рынок пермского двигателя ПД-14 из бюджета России направят 50 миллиардов рублей

Posted 9 декабря 2021, 14:45
Published 9 декабря 2021, 14:45
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Правительство дополнительно выделит двигателестроителям свыше 44,6 млрд рублей на разработку и производство уникального двигателя большой тяги ПД-35 и более 50 млрд рублей для ускорения выхода на рынок первого российского двигателя нового поколения ПД-14. Он станет альтернативой иностранным аналогам при производстве самолета МС-21. Сейчас для серийного производства сертифицируется новый российский лайнер с двигателями Pratt & Whitney. Это сообщил премьер правительства России Михаил Мишустин на совещании на площадке «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы».
«Ничего подобного в нашей стране еще никогда не создавалось. Это прорывные технологии, которые откроют новые возможности для развития направления перспективных широкофюзеляжных, а также тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов», — подчеркнул глава правительства.
Правительство России, было заявлено на встрече, будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями. Должны быть созданы также и комплексы технического обслуживания и производство комплектующих. Это должно стать ключевым принципом реализации проектов в сфере гражданского авиастроения.
«Важно, чтобы деньги, вложенные в научные исследования и разработки, превращались не в бумажные отчеты, а в конечные изделия», — отметил Мишустин.
Глава правительства поручил Минпромторгу подготовить «дорожную карту» поставок самолетов MC-21 с российскими двигателями ПД-14, а также программу их дальнейшего обслуживания после продажи.
Кроме того, будет организовано серийное производство двигателей ПД-14 и ПД-8 для оснащения самолетов Sukhoi Superjet 100 нового поколения. Для этой работы будет создан механизм опережающего финансирования.