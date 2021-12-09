Стабильность или стагнация? В рейтинге школ Перми лидеры не меняются десятилетие

Posted 9 декабря 2021, 02:30
Published 9 декабря 2021, 02:30
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
Рейтинг средних школ Перми начали делать еще в 2008 году. Тогда считалось, что конкуренция двигатель местного прогресса. И даже школы должны конкурировать друг с другом за учеников. А больше учеников, больше платных услуг — больше денег. Отсюда и своеобразный ежегодный «Кубок города по образованию». С той эпохи тезис про конкуренцию в образовании остался только в словах чиновников. Количество учеников в школе увеличивают, присоединяя соседние. Платные услуги превратили бесплатное образование в очень странный организм. А рейтинг остался. И позволяет с некоторыми допущениями посмотреть на пермские школы за прошедшие годы. А так же посмотреть как менялись подходы департамента образования.
Изменения в системе образования города годами объясняли необходимостью двух позиций. Во-первых, повышением эффективности использования тех средств, что есть. Денег, конечно не хватает, но должны «изыскивать внутренние резервы». Во-вторых, повышением общего уровня обучения в среднем по городу. Проще говоря, хотели сделать так, чтобы «простая» школа из района стала по качеству такой же, как «элитная центровая».
С первого рейтинга 2008 -2009 года средние школы Перми оценивали по трем основным группам показателей:
Отметим, от рейтинга к рейтингу система показателей менялась. Показатели «качества образования» и «развития кадров» «устаканились» где-то к 2013 году и далее почти не менялись. А вот «финансовый раздел» претерпел множество изменений. Мы будем о них говорить, но в таблицах эти показатели не видны, за исключением 2020–2021 года.
Так выглядела первая десятка пермских школ в 2008–2009 годах (обратите внимание, как много проголосовало — почти 60 тыс. человек). Кажется, что все знакомо. Традиционные лидеры той эпохи (многие на протяжении десятилетий): «Семерка», «девятка», «двадцать вторая», лицей №2, конечно, 146-я, «двойка».
Но мы можем увидеть и некоторые признаки новых веяний. В топ-10 вошли не только школы центра города, но из дальних районов. Закамск, Балатово, Вышка-2. Видны сразу несколько интересных деталей. Все школы первой десятки не очень хорошо оценивались участниками «народного голосования». Высоко оценили (и наверное любили) только школу № 2.
Заметим, что если в этом же рейтинге определить лучших по самым важным для родителей параметрам «качество образования» и «качество работы с кадрами (то есть уровень преподавателей), то к 10-ке лучших прибавятся 17-я гимназия и 10-й лицей.
Кроме того, первая десятка не блещет в разделах «экономическая эффективность» и «финансы», то есть в работе с платными услугами. СОШ №9 — 73 место, СОШ № 146 — 98, СОШ № 22 — 93. Отметим, эта тенденция сохраняется до 2021 года. Процессы «хорошо и качественно учить детей» и «хорошо вести бизнес на образовании» — в Перми не совпадают. Может быть перестать требовать успешного менеджмента от тех, кто хорошо учит? Все-таки разные профессии.
А вот тот же рейтинг средних школ Перми 5 лет спустя. Составлен по итогам 2013–2014 учебного года. Изменились приоритеты и подходы департамента образования. Раздел «Качество кадров» разросся и стал точнее. Как следует из описания к рейтингу, в расчетах учитывают доли высококвалифицированных преподавателей, работу с молодыми сотрудниками, участие в профессиональных конкурсах, повышение квалификации педагогов.
Еще больше изменений в финансовом блоке. Кроме объема платных образовательных услуг, стали смотреть на уровень зарплат педагогов, материально-техническую базу. Пункт «Показатель энергосбережения и энергетической эффективности в расчете на 1 обучающего» — скорее дань моде тех лет. Сейчас про это забыли, но тогда массовое энергосбережение было государственным трендом.
Что же касается первой десятки рейтинга, то она изменилась. Ее покинули 7-я школа, лицей №4, школа №2. Важно понимать, что эти школы не «опустились на дно». Они расположились во второй десятке. Собственно, все следующие годы в группе «лидеров» мы и наблюдаем процесс циркуляции примерно 15–20 школ вокруг ТОП-10. Исключения редки.
В ТОП-10 в 2014 году пришли 17-я, 31-я, 33-я, 4-я гимназии и лицей №2. И опять же обратим внимание, все лидеры имеют высокие показатели в разделах «Содержание образование» и «Качество развития кадров». А вот в разделе финансов, ситуация вовсе не такая однозначная. 146-я школа по этому разделу имеет 68 место.
По прошествии 5 лет, в 2018–2019 учебном году система показателей рейтинга средних школ Перми снова изменилась, и снова в разделе финансы. Исчезла графа «энергоэффективность и энергосбережение». Почему-то перестали учитывать состояние материально-технической базы. Но главное — из числа приоритетных показателей исчезла учительская зарплата. На их место пришли платные услуги в разных ракурсах (чем больше, тем лучше) и передача функций на аутсорсинг. Как это связано с эффективностью образования непонятно. Но на общей картине это не сильно сказалось. Победители все те же. К ним добавилась только «Точка».
Последний по времени рейтинг за 2020–2021 годов представляет таблицу: с процентами, долями, баллами. Такая форма дает специалистам возможность более подробно разобраться во внутренностях рейтинга. Зато публика, как кажется не сможет понять ничего. Для нас ясно, что разделы касающиеся образования и кадров не претерпели серьезных изменений. Снова поменяли многострадальный раздел финансов. Платные образовательные услуги стоят там краеугольным камнем. Вернули учет зарплат педагогов. А рядом удивительное: «Доля кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками». Удивительное, потому что школы, как мы понимаем — чистый бюджет. Но почему-то спрашивают с них как с коммерческих организаций и эту позицию чиновники считают настолько важной, что вносят в рейтинг учреждений.
В первой-второй десятках — все те же школы, что и раньше. Многочисленные оптимизации/слияния/переименования не повлияли на ситуацию, разве что в официальном наименовании учреждения.
За 13 лет, если судить по рейтингу, ситуация в пермском «элитном» среднем образовании кардинально не изменилась. Есть полтора десятка школ, которые составляют «костяк» из года в год. Традиции, сильные преподавательские школы, заложенные либо в СССР, либо в эпоху 90-х делают эти школы сильнейшими в городе. Отметим, что эти же школы из года в год занимаются качеством образования и педагогами, Что подтверждают высокие места в этих разделах. А «экономические эффективности» явно не находятся для руководителей этих школ в приоритете.
Мы не готовы утверждать, что такая стабильность — плохо. Но можем смело делать вывод о неуспехе программы «выравнивания» качества образования в Перми. Общая масса средних школ города должна была подтянуться по качеству обучения к лидерам. Но увы, этого не произошло. У нас прежнему есть явно выраженная группа «лидеров» и «все остальные». Это понимают родители, учителя, эксперты.
И еще один важный момент. Платные образовательные услуги явно признаются важной частью состояния средней школы в Перми на протяжении 13 лет. Причем оцениваются в однозначном ключе: много платных кружков — жирный плюс школе. Такая нацеленность городских руководителей отрасли придать системе образования однозначно дополнительный коммерческий статус — создает нездоровое двойственное ощущение и отношение.