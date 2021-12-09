Стабильность или стагнация? В рейтинге школ Перми лидеры не меняются десятилетие

Последний по времени рейтинг за 2020–2021 годов представляет таблицу: с процентами, долями, баллами. Такая форма дает специалистам возможность более подробно разобраться во внутренностях рейтинга. Зато публика, как кажется не сможет понять ничего. Для нас ясно, что разделы касающиеся образования и кадров не претерпели серьезных изменений. Снова поменяли многострадальный раздел финансов. Платные образовательные услуги стоят там краеугольным камнем. Вернули учет зарплат педагогов. А рядом удивительное: «Доля кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками». Удивительное, потому что школы, как мы понимаем — чистый бюджет. Но почему-то спрашивают с них как с коммерческих организаций и эту позицию чиновники считают настолько важной, что вносят в рейтинг учреждений.