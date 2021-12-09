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Posted 9 декабря 2021, 09:03

Published 9 декабря 2021, 09:03

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Власти Прикамья выбрали подрядчика на капремонт кровли колледжа олимпийского резерва

9 декабря 2021, 09:03
Сюжет
Госзакупки
Работы должны завершиться до 8 июля.

Краевое Минзакупок выбрало подрядчика, который отремонтирует кровлю колледжа олимпийского резерва Пермского края, находящегося на ул. Сибирская, 55. Протокол подведения итогов опубликован сегодня, 9 декабря, на портале госзакупок.

Работы выполнит пермская компания ООО «Графика». Максимальная цена контракта составляла 7,2 млн рублей, подрядчик предложил выполнить работы за 7,1 млн рублей. Деньги на капремонт выделены из краевого бюджета. Победитель аукциона должен будет начать работы 11 апреля, а завершить их 8 июля 2022 года. Во время ремонта и после него он обязан убирать и вывозить с территории строительный мусор. Гарантийный срок составляет пять лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Графика» зарегистрировано в феврале 2014 года. Компания занимается ремонтом спортивных объектов, а также поликлиник, больниц и административных зданий. Подрядчик выполняет и поставки детского питания. В 2021 году ООО «Графика» выиграло 74 контракта.

#Недвижимость#Госзакупки
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