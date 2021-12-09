Власти Прикамья выбрали подрядчика на капремонт кровли колледжа олимпийского резерва

Работы выполнит пермская компания ООО «Графика». Максимальная цена контракта составляла 7,2 млн рублей, подрядчик предложил выполнить работы за 7,1 млн рублей. Деньги на капремонт выделены из краевого бюджета. Победитель аукциона должен будет начать работы 11 апреля, а завершить их 8 июля 2022 года. Во время ремонта и после него он обязан убирать и вывозить с территории строительный мусор. Гарантийный срок составляет пять лет.