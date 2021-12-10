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Posted 10 декабря 2021, 09:50

Published 10 декабря 2021, 09:50

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Мэр Перми пообещал выговоры главам районов за заваленные снегом тротуары и остановки

Мэр Перми пообещал выговоры главам районов за заваленные снегом тротуары и остановки

10 декабря 2021, 09:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Синоптики предупреждали об обильных снегопадах, однако улицы все равно не успели очистить.

В Перми последние дни идут мощные снегопады — дороги и тротуары завалило снегом. Вместе с этим начались проблемы в работе аэропорта и пробки на дорогах. Ранее синоптики прогнозировали, что в середине недели может выпасть большое количества снега — ожидалось осадков больше нормы на 20–60%.

После ночного снегопада с 9 на 10 декабря пермяки столкнулись с неочищенными тротуарами. Мэр Перми Алексей Дёмкин отметил, что у дорожных служб много работы, однако «никакие сложные погодные условия не оправдывают отсутствие контроля и координации на местах. Сегодня с утра неочищенные тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы можно было наблюдать практически во всех районах города».

По словам мэра, особенного много претензий к Ленинскому району, ведь к центру города предъявляются повышенные требования: «Оргвыводы, безусловно, будут сделаны. Не тротуары, а сплошные «козьи тропы». Глава Ленинского района должен воспринимать это как предупреждение».

На прошлой неделе пермяки жаловались не на неочищенные тротуары, но на гололед — тогда за три для к врачам с различными травмами после падений на льду обратились 50 человек.

#Общество#Коммунальный рай
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