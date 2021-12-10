Мэр Перми пообещал выговоры главам районов за заваленные снегом тротуары и остановки

Posted 10 декабря 2021, 09:50
Published 10 декабря 2021, 09:50
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В Перми последние дни идут мощные снегопады — дороги и тротуары завалило снегом. Вместе с этим начались проблемы в работе аэропорта и пробки на дорогах. Ранее синоптики прогнозировали, что в середине недели может выпасть большое количества снега — ожидалось осадков больше нормы на 20–60%.
После ночного снегопада с 9 на 10 декабря пермяки столкнулись с неочищенными тротуарами. Мэр Перми Алексей Дёмкин отметил, что у дорожных служб много работы, однако «никакие сложные погодные условия не оправдывают отсутствие контроля и координации на местах. Сегодня с утра неочищенные тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы можно было наблюдать практически во всех районах города».
По словам мэра, особенного много претензий к Ленинскому району, ведь к центру города предъявляются повышенные требования: «Оргвыводы, безусловно, будут сделаны. Не тротуары, а сплошные «козьи тропы». Глава Ленинского района должен воспринимать это как предупреждение».
На прошлой неделе пермяки жаловались не на неочищенные тротуары, но на гололед — тогда за три для к врачам с различными травмами после падений на льду обратились 50 человек.