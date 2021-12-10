Мэр Перми пообещал выговоры главам районов за заваленные снегом тротуары и остановки

После ночного снегопада с 9 на 10 декабря пермяки столкнулись с неочищенными тротуарами. Мэр Перми Алексей Дёмкин отметил, что у дорожных служб много работы, однако «никакие сложные погодные условия не оправдывают отсутствие контроля и координации на местах. Сегодня с утра неочищенные тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы можно было наблюдать практически во всех районах города».