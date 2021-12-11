«Молот» начал выездную серию с победы

Posted 11 декабря 2021, 11:32
Published 11 декабря 2021, 11:32
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Пермский хоккейный клуб «Молот» начал последнюю выездную серию в году с победы. ХК «Молот» обыграл в Верхней Пышме ХК «Горняк-УГМК». Встреча закончилась со счетом 4:2.
В рамках выездной серии пермские хоккеисты посетят Курган, Челябинск и Орск. Следующий матч состоится 13 декабря с ХК «Зауралье» в Кургане.
Сегодня также состоятся матч «Пармы» в Перми, но баскетболисты потерпели поражение. При этом они были впереди практически всю игру.