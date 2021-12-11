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Posted 11 декабря 2021, 11:32

Published 11 декабря 2021, 11:32

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

«Молот» начал выездную серию с победы

11 декабря 2021, 11:32
Следующая игра пермских хоккеистов пройдет в понедельник, 13 декабря.

Пермский хоккейный клуб «Молот» начал последнюю выездную серию в году с победы. ХК «Молот» обыграл в Верхней Пышме ХК «Горняк-УГМК». Встреча закончилась со счетом 4:2.

В рамках выездной серии пермские хоккеисты посетят Курган, Челябинск и Орск. Следующий матч состоится 13 декабря с ХК «Зауралье» в Кургане.

Сегодня также состоятся матч «Пармы» в Перми, но баскетболисты потерпели поражение. При этом они были впереди практически всю игру.

#Спорт
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