В Перми выбрали подрядчика для подготовки документов по изъятию участков на улице Крисанова

Posted 13 декабря 2021, 08:13
Published 13 декабря 2021, 08:13
Modified 11 ноября, 07:48
Updated 11 ноября, 07:48
Краевое управление дорог и транспорта выбрало подрядчика, который подготовит документы для изъятия в государственную собственность земельных участков на ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Информация о завершении торгов опубликована на сайте госзакупок на прошлой неделе, 10 декабря.
Победителем электронного аукциона стало ООО «Юридическая компания „Бизнес-стратегия“. Подрядчик предложил выполнить работы за 15 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 18,8 млн рублей. По условиям договора, компания должна собрать необходимые документы в течение 330 дней с момента заключения контракта. По данным „СПАРК-Интерфакс“, директором „ЮК „Бизнес-стратегия“ является Елена Четверикова. Компания занимается деятельностью в области права и зарегистрирована в 2009 году.
Участки на ул. Крисанова изымают в рамках масштабной реконструкции, запланированной на 2021–2027 годы. Ранее власти выбрали подрядчика, компанию АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», которая построит автодорогу за 3,42 млрд рублей. На первом этапе реконструкции на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов появится развязка с эстакадой над перекрестком. Работы должны начаться уже на этой неделе, 17 декабря, а завершиться до сентября 2025 года.