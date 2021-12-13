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Posted 13 декабря 2021, 08:13

Published 13 декабря 2021, 08:13

Modified 11 ноября, 07:48

Updated 11 ноября, 07:48

В Перми выбрали подрядчика для подготовки документов по изъятию участков на улице Крисанова

В Перми выбрали подрядчика для подготовки документов по изъятию участков на улице Крисанова

13 декабря 2021, 08:13
Фото: gorodperm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Завершить работы планируют в конце следующего года. Ранее пермяки выступали против строительства нового участка дороги, так как проезжая часть будет расположена слишком близко к их домам.

Краевое управление дорог и транспорта выбрало подрядчика, который подготовит документы для изъятия в государственную собственность земельных участков на ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Информация о завершении торгов опубликована на сайте госзакупок на прошлой неделе, 10 декабря.

Победителем электронного аукциона стало ООО «Юридическая компания „Бизнес-стратегия“. Подрядчик предложил выполнить работы за 15 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 18,8 млн рублей. По условиям договора, компания должна собрать необходимые документы в течение 330 дней с момента заключения контракта. По данным „СПАРК-Интерфакс“, директором „ЮК „Бизнес-стратегия“ является Елена Четверикова. Компания занимается деятельностью в области права и зарегистрирована в 2009 году.

Участки на ул. Крисанова изымают в рамках масштабной реконструкции, запланированной на 2021–2027 годы. Ранее власти выбрали подрядчика, компанию АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», которая построит автодорогу за 3,42 млрд рублей. На первом этапе реконструкции на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов появится развязка с эстакадой над перекрестком. Работы должны начаться уже на этой неделе, 17 декабря, а завершиться до сентября 2025 года.

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#Авто#Госзакупки
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