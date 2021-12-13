В Перми выбрали подрядчика для подготовки документов по изъятию участков на улице Крисанова

Участки на ул. Крисанова изымают в рамках масштабной реконструкции, запланированной на 2021–2027 годы. Ранее власти выбрали подрядчика, компанию АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», которая построит автодорогу за 3,42 млрд рублей. На первом этапе реконструкции на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов появится развязка с эстакадой над перекрестком. Работы должны начаться уже на этой неделе, 17 декабря, а завершиться до сентября 2025 года.