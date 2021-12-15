Пермяк Александр Чазов победил в фотоконкурсе National Geographic Russia

«Снимок был сделан на побережье Тихого океана, на Камчатке. Там я работал уже второй раз, но погодные условия были другие. Дул жуткий ветер, физически было очень тяжело снимать: ощущение, что ветер выдует глаза. Но остановиться снимать я не мог. Снял огромную серию с этим штормом. Очень трудно было выбрать, какую же фотографию отправить на конкурс», - рассказал Александр Чазов