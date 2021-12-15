properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря 2021, 03:18

Published 15 декабря 2021, 03:18

Modified 19 октября, 11:07

Updated 19 октября, 11:07

Пермяк Александр Чазов победил в фотоконкурсе National Geographic Russia

Пермяк Александр Чазов победил в фотоконкурсе National Geographic Russia

15 декабря 2021, 03:18
Фото: Александр Чазов
Наш земляк отличился сразу в двух номинациях.

Пермяк Александр Чазов стал победителем фотоконкурса «Дикая природа России» журнала National Geographic Russia в номинации «Пейзаж». Как признался главный редактор журнала Андрей Паламарчук, жюри сразу выделили работу пермяка и практически единодушно проголосовали за нее.

«Снимок был сделан на побережье Тихого океана, на Камчатке. Там я работал уже второй раз, но погодные условия были другие. Дул жуткий ветер, физически было очень тяжело снимать: ощущение, что ветер выдует глаза. Но остановиться снимать я не мог. Снял огромную серию с этим штормом. Очень трудно было выбрать, какую же фотографию отправить на конкурс», - рассказал Александр Чазов

Кроме того видеоработа «Обитель уральских богов» заняла второе место. «Победить в самой большой и самой конкурентной номинации такого конкурса — это очень для меня почетно. И вдвойне радостно, что занял призовые места сразу в двух категориях», — прокомментировал фотограф в соцсетях.

#Видео#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика