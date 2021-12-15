Пермяк Александр Чазов победил в фотоконкурсе National Geographic Russia

Posted 15 декабря 2021, 03:18
Published 15 декабря 2021, 03:18
Modified 19 октября, 11:07
Updated 19 октября, 11:07
Пермяк Александр Чазов стал победителем фотоконкурса «Дикая природа России» журнала National Geographic Russia в номинации «Пейзаж». Как признался главный редактор журнала Андрей Паламарчук, жюри сразу выделили работу пермяка и практически единодушно проголосовали за нее.
«Снимок был сделан на побережье Тихого океана, на Камчатке. Там я работал уже второй раз, но погодные условия были другие. Дул жуткий ветер, физически было очень тяжело снимать: ощущение, что ветер выдует глаза. Но остановиться снимать я не мог. Снял огромную серию с этим штормом. Очень трудно было выбрать, какую же фотографию отправить на конкурс», - рассказал Александр Чазов
Кроме того видеоработа «Обитель уральских богов» заняла второе место. «Победить в самой большой и самой конкурентной номинации такого конкурса — это очень для меня почетно. И вдвойне радостно, что занял призовые места сразу в двух категориях», — прокомментировал фотограф в соцсетях.